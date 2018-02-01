Acıların kadını!

Antalya’da Negihan G., şalıyla kendini astı. Ölümünün ardından dram çıktı. Genç kadının intihardan önce bıraktığı mektupta, babasının tacizine uğradığını, kocası tarafından aldatıldığını, sevgilisinin de ihanet ettiğini yazdığı ortaya çıktı
Genç kadın canına kıydı. Yaşadığı dram ise yürek yaktı. Olay Antalya'da yaşandı. 30 yaşındaki Negihan G., 22 Ocak günü şalıyla kendini asarak intihar etti. Polis, genç kadının yazdığı 3 sayfalık mektubu buldu. 'Yineihanet, yine entrika' sözleriyle başlayan mektubunda Negihan G., küçük yaşta babasının tacizine uğradığını, iki çocuk sahibi olduğu kocasının kendisini kardeşleri ve arkadaşlarıyla aldattığını, boşandıktan sonra birlikte olduğu sevgilisinin de ihanetine uğradığını yazdı. Mektubun sonunda ise 'vasiyet' başlığı altında her şeyin satılıp, paranın iki kızı üzerine yatırılmasını istedi.
'ARTIK GİDİYORUM'
Negihan G.nin bıraktığı mektupta şu ifadeler yer aldı: "Yine ihanet yine entrika. Ey hayat daha neleri yaşatacaksın, nereden vuracaksın ki? Önce baba tacizi, sonra kız kardeşlerimin eşimlebirlikte oluşu, arkadaşlarımın eşimle birlikte olması. Şimdi son olarak kuzenim R. İhanetle dolu bir hayat. Nereden tutunsam? Düşüyorum, tutunacak dalım kalmadı. Şu an içimdeki sızıyıanlatabilecek bir cümle yokki. Her şeyi aşmıştım ben olmadı. R. ve A., benim bir damlacık mutluluğumdu. Çok mu gördün ki, sen benim canım, ciğerimdin. Dert ortağım, sırdaşım, beni anlayan ailemdin. Candan ötemdin. Yaptığın oldu mu? Benim ailem yoktu, hep eksiktim. Bu gece son. Böyle yalan bir dünyada temiz kalınmıyor demek ki. O kadar çok herkeste hakkım var ki, bilen bilir. Hakkımı helal etmiyorum. Emek verip arkamdan oynayanlara asıl hakkım helaldeğil. Artık gidiyorumcehennemdegörüşürüz."
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