'Saddam'ı öldürdü

Yıllardır Tekirdağspor'un tribün liderliğini yapan Ertan Tekdemir (42) kız arkadaşı tarafından katledildi. Korkunç olay, Tekirdağ'da önceki gece meydana geldi. Tekirdağspor'un amigoluğunu yapan ve "Saddam" lakabıyla tanınan Tekdemir, beraber yaşadığı kız arkadaşı DenizTuras (28) ile birlikte bir arkadaşlarının evine gitti. 2 sevgili bir süre alkol aldıktan sonra uyumak için odalarına geçti. Çift arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma şiddetlendi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine genç kadın, eline geçirdiği bıçağı rastgele sallamaya başladı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Tekdemir, boynuna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Eve çağrılan sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Tekdemir kurtarılamadı. Sevgilisini öldürenDeniz Kuras'ı gözaltınaalındı. Emniyetteki işlemlerininardından adliyeyesevk edilen Kuras, "taksirleölüme sebebiyet vermek" suçundan tutuklandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.