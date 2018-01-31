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'Saddam'ı öldürdü

Amigo ‘Saddam’ lakaplı Ertan Tekdemir, kız arkadaşı Deniz Turas tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan Tekdemir, kurtarılamadı. Katil kadın ise tutuklandı...

Saddamı öldürdü
Yıllardır spor'un tribün liderliğini yapan Ertan Tekdemir (42) kız arkadaşı tarafından katledildi. Korkunç olay, Tekirdağ'da önceki gece meydana geldi. Tekirdağspor'un amigoluğunu yapan ve "Saddam" lakabıyla tanınan Tekdemir, beraber yaşadığı kız arkadaşı Deniz Turas (28) ile birlikte bir arkadaşlarının evine gitti. 2 sevgili bir süre alkol aldıktan sonra uyumak için odalarına geçti. Çift arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma şiddetlendi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine genç kadın, eline geçirdiği bıçağı rastgele sallamaya başladı.


CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Tekdemir, boynuna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Eve çağrılan sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Tekdemir kurtarılamadı. Sevgilisini öldüren Deniz Kuras'ı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kuras, "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan tutuklandı.
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  • 31 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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