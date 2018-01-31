Karga, "Anıl 9 aydır kayıp. Babası annesini kıskançlık meselesi yüzünden öldürdü. Ablamın emaneti olan Anıl'ı bulmak istiyorum. Anıl babasının annesini öldürdüğünü bilmiyor" diye ağladı. Gürbulak'ın genç kıza saldırdığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıkınca Karga yeğeninin izine ulaştı. Müge Anlı aracılığıyla yeğenin yaraladığı kızdan gözyaşlarıyla özür dileyen Karga, şikayetini geri alması için genç kıza çağrı yaptı. Genç kızın haklı olduğunu fakat yeğeninin annesinin öldürüldüğünü bile kavrayamayacak psikolojide olduğunu söyleyen teyze, "Yeğenim adına özür dilerim" ifadesini kullandı.
Paramparça!
17 yaşındaki genç kız, kaldırımda yürürken saldırıya uğradı. Saldırganın 9 aydır kayıp olarak aranan Anıl Gürbulak olduğu saptandı. Zanlının teyzesi Cahide Karga, Müge Anlı’nın programına katıldı. Türkiye’yi ayağa kaldıran yumruğun altından, parçalanmış bir aile çıktı
Karga, "Anıl 9 aydır kayıp. Babası annesini kıskançlık meselesi yüzünden öldürdü. Ablamın emaneti olan Anıl'ı bulmak istiyorum. Anıl babasının annesini öldürdüğünü bilmiyor" diye ağladı. Gürbulak'ın genç kıza saldırdığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıkınca Karga yeğeninin izine ulaştı. Müge Anlı aracılığıyla yeğenin yaraladığı kızdan gözyaşlarıyla özür dileyen Karga, şikayetini geri alması için genç kıza çağrı yaptı. Genç kızın haklı olduğunu fakat yeğeninin annesinin öldürüldüğünü bile kavrayamayacak psikolojide olduğunu söyleyen teyze, "Yeğenim adına özür dilerim" ifadesini kullandı.
Etiketler: Anıl Gürbulak , Türkiye , Kadıköy , Müge Anlı
- 31 Ocak 2018, Çarşamba
- Gazete
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