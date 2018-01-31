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Paramparça!

17 yaşındaki genç kız, kaldırımda yürürken saldırıya uğradı. Saldırganın 9 aydır kayıp olarak aranan olduğu saptandı. Zanlının teyzesi Cahide Karga, ’nın programına katıldı. ’yi ayağa kaldıran yumruğun altından, parçalanmış bir aile çıktı

Paramparça!
ATV'de yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programı, bir kayıp olayını daha aydınlattı. 17 yaşındaki genç kıza yumruk atan kişinin, 9 aydır kayıp olarak aranan Anıl Gürbulak (28) olduğu saptandı. 'yi ayağa kaldıran olay, 26 Ocak'ta 'de yaşandı. 17 yaşındaki lise öğrencisi B.G.K., kaldırımda yürürken karşıdan gelen bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Saldırgan olayın ardından kaçtı. Skandal anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Genç kızın şikayeti üzerine saldırganın Ali Gürbulak olduğu anlaşıldı. Gözaltına alınan ve olayı hatırlamadığını söyleyen saldırgan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bu gelişmenin ardından önemli bir gelişme yaşandı. Gürbulak'ın 9 aydır ailesi tarafından arandığı saptandı. Psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilen Gürbulak'ın teyzesi Cahide Karga, 'nın programına katılıp 9 aydır kayıp olan yeğenini aradığını anlattı.


Karga, "Anıl 9 aydır kayıp. Babası annesini kıskançlık meselesi yüzünden öldürdü. Ablamın emaneti olan Anıl'ı bulmak istiyorum. Anıl babasının annesini öldürdüğünü bilmiyor" diye ağladı. Gürbulak'ın genç kıza saldırdığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıkınca Karga yeğeninin izine ulaştı. Müge Anlı aracılığıyla yeğenin yaraladığı kızdan gözyaşlarıyla özür dileyen Karga, şikayetini geri alması için genç kıza çağrı yaptı. Genç kızın haklı olduğunu fakat yeğeninin annesinin öldürüldüğünü bile kavrayamayacak psikolojide olduğunu söyleyen teyze, "Yeğenim adına özür dilerim" ifadesini kullandı.
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  • 31 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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