Kumar çadırı

Kumarbazlar uslanmadı. İstanbul polisi, Sarıyer'de ormanlık alanda kurulan çadırda kumar oynatıldığı ihbarı üzerine operasyon düğmesine bastı. Çadırdan kumarhaneye baskın yapanekipler, kumarhaneyi işleten 5 kişiyigözaltına aldı. Çadırda bir adet tombala makinesi, tombala pulları ve bin 680 lira para ele geçirilirken, kumar oynayan 51 kişiye de kabahatlerkanununa göre cezai işlem yapıldı. Güvenlik güçleri, çadır kumarhaneyejeneratörle elektrik sağlandığınıve müşterilerin de Ayazağa'dankaldırılan servisle kumarhaneyegötürüldüğünü saptadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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