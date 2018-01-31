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Kumar çadırı

Polis, ormana kurulan kumar çadırını bastı. İşletmeciyle birlikte 5 kişi gözaltına alındı

Kumar çadırı
Kumarbazlar uslanmadı. polisi, Sarıyer'de ormanlık alanda kurulan çadırda kumar oynatıldığı ihbarı üzerine operasyon düğmesine bastı. Çadırdan kumarhaneye baskın yapan ekipler, kumarhaneyi işleten 5 kişiyi gözaltına aldı. Çadırda bir adet tombala makinesi, tombala pulları ve bin 680 lira para ele geçirilirken, kumar oynayan 51 kişiye de kabahatler kanununa göre cezai işlem yapıldı. Güvenlik güçleri, çadır kumarhaneye jeneratörle elektrik sağlandığını ve müşterilerin de Ayazağa'dan kaldırılan servisle kumarhaneye götürüldüğünü saptadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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  • 31 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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