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Kimseyi gözümüz görmez

Erdoğan, ’nin Afrin’den sonra Menbiç’e yöneleceğini hatırlattı. Bölgedeki güçleri uyardı.

Kimseyi gözümüz görmez
Bu noktadan sonra artık kimseyi gözümüz görmez. Sınırlarımızdaki terör tehdidi tamamen ortadan kalkana, 3.5 milyon Suriyeli evlerine dönene kadar durmayacağız.

Teröristlerin bulundukları yerleri boşaltıp boşaltmamak, oradakilerin bileceği iştir. Biz yanlarında kimin olduğuna bakmaksızın teröristlerin üzerine gideceğiz.
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  • 31 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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