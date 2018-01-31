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Bu noktadan sonra artık kimseyi gözümüz görmez. Sınırlarımızdaki terör tehdidi tamamen ortadan kalkana, 3.5 milyon Suriyeli evlerine dönene kadar durmayacağız.
Teröristlerin bulundukları yerleri boşaltıp boşaltmamak, oradakilerin bileceği iştir. Biz yanlarında kimin olduğuna bakmaksızın teröristlerin üzerine gideceğiz.
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