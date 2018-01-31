 ;
Yol Durumu
  1. Katliam gibi
  2. Kumar çadırı

Gençliğim eyvah

Okul bahçesinde yaralı bulunan gençlerden Muhammet kurtarılamadı. Genç kız ise tedavisinin ardından tutuklandı

Gençliğim eyvah
Kahramanmaraş Elbistan'da 22 Ocak akşamı Haluk Gökalp Kılınç Ortaokulu'nun bahçesinde silah sesleri yankılandı. Çevre sakinleri okulun bahçesinde Muhammed Kılınç (17) ile B.T. (16) adlı genç kızı kanlar içinde buldu. Yaralı gençler hastaneye kaldırılırken, olay yerinde tabanca vardı. Yoğun bakımda tedavisi süren Kılınç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otopsisinin ardından ailesine teslim edilen Muhammet Kılınç'ın cenazesi, son yolculuğuna uğurlandı. Soruşturmayı sürdüren jandarma, tedavisinin ardından B.T.'yi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen B.T., kuvvetli suç şüphesi üzerine tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü açıklandı.
Etiketler:
  • 31 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar