Gençliğim eyvah

Kahramanmaraş Elbistan'da 22 Ocak akşamı Haluk Gökalp Kılınç Ortaokulu'nun bahçesinde silah sesleri yankılandı. Çevre sakinleri okulun bahçesinde Muhammed Kılınç (17) ile B.T. (16) adlı genç kızı kanlar içinde buldu. Yaralı gençler hastaneye kaldırılırken, olay yerinde tabanca vardı. Yoğunbakımda tedavisi süren Kılınç,tüm müdahalelere rağmenkurtarılamadı. Otopsisinin ardından ailesine teslim edilen MuhammetKılınç'ın cenazesi, son yolculuğunauğurlandı. Soruşturmayı sürdüren jandarma, tedavisinin ardından B.T.'yi gözaltına alındı. Adliyeye sevkedilen B.T., kuvvetli suç şüphesiüzerine tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü açıklandı.
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