Engel tanımıyorlar

Mehmetçik içi kale gibi yapılan Burseya Dağı’nı aldı. Şimdi de her evi tünellerle birbirine bağlanmış tuzak dolu Kastel Cindo Köyü’ne de girdi. Ancak hiçbir engel Türk askerini durduramadı. Ev ev temizlik yapan kahramanlar yeni hedeflere doğru yola çıktı...
Suriye'ninAfrin bölgesiniterörden temizlemek için başlatılanZeytin Dalı Harekatı'nda dün yeni mevzilerele geçirildi. Burseya Dağı'nın alınmasındansonra Afrin ve Azez arasındaki Bafelyuntepesini hedef alan TSK gece boyunca tepeyiatış altına aldı. Savaş uçakları da Kilis'inkarşısında ve Cinderes bölgesinde havasaldırıları düzenledi. Sabahın ilk saatlerindeRaco bölgesinde Özgür Suriye Ordusu(ÖSO) tarafından ele geçirilen Mamal Uşağıköyünden de ilk fotoğraf yayınlandı.
SİNYAL VERİCİ BULUNDU
Öğlene doğru sınırdaki Darmık Dağı çevresinde belirlenen terör hedefleri savaş uçakları tarafından bombardımana tutuldu. Fırtına obüslerinden de bölgeye aralıklarla atışlar yapıldı. Ardından Süleyman Halil ve Sati Şaği köyleri PYD/PKK'dan tamamen alındı. Burseya Dağı'nın eteklerinde kurulan ve Kürt kökenli Suriyelilerin yaşadığı Kastel Cindo köyü de öğlen saatlerinde ele geçirildi. Köyde yapılan incelemede, teröristlerin her yere hendek ve siperler oluşturup, buradan neredeyse her eve tünellerle ulaştığı belirlendi. Teröristlerin köyde oluşturduklarıkontrol noktasında, her geçen araçtangümrük adı altında vergi aldığını gösterenbelgeler bulundu. Afrin'in batısında ele geçirilen stratejik bir tepede örgütün sinyal vericisi ele geçirildi.
649 HAİN İMHA EDİLDİ
TSK, Afrin'de öldürülen terörist sayısının 649'a çıktığını açıkladı. Bugüne kadar 458 hedefin yerlebir olduğunu belirten yetkililer, Alkana köyünün de hainlerden temizlendiğini bildirdi.
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