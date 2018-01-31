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Engel tanımıyorlar

Mehmetçik içi kale gibi yapılan Burseya Dağı’nı aldı. Şimdi de her evi tünellerle birbirine bağlanmış tuzak dolu Kastel Cindo Köyü’ne de girdi. Ancak hiçbir engel Türk askerini durduramadı. Ev ev temizlik yapan kahramanlar yeni hedeflere doğru yola çıktı...

Engel tanımıyorlar
Suriye'nin Afrin bölgesini terörden temizlemek için başlatılan 'nda dün yeni mevziler ele geçirildi. Burseya Dağı'nın alınmasından sonra Afrin ve Azez arasındaki Bafelyun tepesini hedef alan TSK gece boyunca tepeyi atış altına aldı. Savaş uçakları da Kilis'in karşısında ve Cinderes bölgesinde hava saldırıları düzenledi. Sabahın ilk saatlerinde Raco bölgesinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından ele geçirilen Mamal Uşağı köyünden de ilk fotoğraf yayınlandı.

SİNYAL VERİCİ BULUNDU
Öğlene doğru sınırdaki Darmık Dağı çevresinde belirlenen terör hedefleri savaş uçakları tarafından bombardımana tutuldu. Fırtına obüslerinden de bölgeye aralıklarla atışlar yapıldı. Ardından Süleyman Halil ve Sati Şaği köyleri PYD/PKK'dan tamamen alındı. Burseya Dağı'nın eteklerinde kurulan ve Kürt kökenli Suriyelilerin yaşadığı Kastel Cindo köyü de öğlen saatlerinde ele geçirildi. Köyde yapılan incelemede, teröristlerin her yere hendek ve siperler oluşturup, buradan neredeyse her eve tünellerle ulaştığı belirlendi. Teröristlerin köyde oluşturdukları kontrol noktasında, her geçen araçtan gümrük adı altında vergi aldığını gösteren belgeler bulundu. Afrin'in batısında ele geçirilen stratejik bir tepede örgütün sinyal vericisi ele geçirildi.


649 HAİN İMHA EDİLDİ
TSK, Afrin'de öldürülen terörist sayısının 649'a çıktığını açıkladı. Bugüne kadar 458 hedefin yerlebir olduğunu belirten yetkililer, Alkana köyünün de hainlerden temizlendiğini bildirdi.
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  • 31 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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