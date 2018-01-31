Doktora bak

Aydın'da yaşayan A.B., bel ağrısı şikayetiyle Aydın Devlet Hastanesi'ne gitti. Fizik Tedavi Uzmanı G.Ö. tarafından muayene edildi. Ancak şikayetleriartarak devam etti. A.B., 3 gün sonra tekrar hastaneye gittiğinde doktorunun izne ayrıldığını öğrendi. Hasta kayıt görevlisi, A.B.'yi Fizik Tedavi Uzmanı B.B.O.'ya yönlendirdi. Ancak iddialara göre Dr.B.B.O., "Siz 3 gün önce başka bir doktora gözükmüşsünüz. Yasal olarak 10 güniçerisinde aynı hastanede bir başka doktora gözüken hastaya bakmama hakkımız var. Sizi muayene edersem ücret alamam" dedi. Kendi doktorunun izinli olduğunu ve çok acı çektiğini söyleyen A.B. de doktor B.B.O.'dan kendisini muayene etmesi istedi. Doktor "Ben burada para için çalışıyorum. Ya doktorunuzun izinden dönmesini bekleyin ya da başka hastaneye gidin" cevabını verdi. Tedavi olamadan hastaneden ayrılanhasta, yaşananlara isyan etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.