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Doktora bak

Devlet hastanesinde görevli Fizik Tedavi Uzmanı B.B.O., başka bir doktora gözüken hastayı ‘ücret alamayacağı’ gerekçesiyle muayene etmeyi kabul etmedi. Hasta şoka girdi.

Doktora bak
Aydın'da yaşayan A.B., bel ağrısı şikayetiyle Aydın Devlet Hastanesi'ne gitti. Fizik Tedavi Uzmanı G.Ö. tarafından muayene edildi. Ancak şikayetleri artarak devam etti. A.B., 3 gün sonra tekrar hastaneye gittiğinde doktorunun izne ayrıldığını öğrendi. Hasta kayıt görevlisi, A.B.'yi Fizik Tedavi Uzmanı B.B.O.'ya yönlendirdi. Ancak iddialara göre Dr. B.B.O., "Siz 3 gün önce başka bir doktora gözükmüşsünüz. Yasal olarak 10 gün içerisinde aynı hastanede bir başka doktora gözüken hastaya bakmama hakkımız var. Sizi muayene edersem ücret alamam" dedi. Kendi doktorunun izinli olduğunu ve çok acı çektiğini söyleyen A.B. de doktor B.B.O.'dan kendisini muayene etmesi istedi. Doktor "Ben burada para için çalışıyorum. Ya doktorunuzun izinden dönmesini bekleyin ya da başka hastaneye gidin" cevabını verdi. Tedavi olamadan hastaneden ayrılan hasta, yaşananlara isyan etti.
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  • 31 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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