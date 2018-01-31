Dehşet komşu

Balıkesir Edremit'te alkollü M.A., komşusu Hatice (59) ve Ahmet Taşdöven'in (67) evinin önündeki çöp kovalarını tekmeledi. Ne olduğunu anlamayan yaşlı çift, panikledi. Ahmet Taşdöven, şikayet için evinden çıkıp polise gitti. M.A.da yaşlı kadını kapıdan dışarı çekipkazma sapıyla hastanelikedinceye kadardarp etti. Saldırgan daha sonra kaçtı. Hastaneye kaldırılan ve kafasına8 dikiş atılanHatice Taşdöven'inomzunda kırık,vücudunda da morluklartespit edildi. Gözaltına alınan M.A. tutuklandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.