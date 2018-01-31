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Dehşet komşu

Alkollü adam, kazma sapı ile komşusu Hatice Taşdöven’i dövmeye başladı. Daha sonra suç aletiyle kaçtı. Skandal anlar kameralara yansıdı. Saldırgan tutuklandı

Dehşet komşu
Balıkesir Edremit'te alkollü M.A., komşusu Hatice (59) ve Ahmet Taşdöven'in (67) evinin önündeki çöp kovalarını tekmeledi. Ne olduğunu anlamayan yaşlı çift, panikledi. Ahmet Taşdöven, şikayet için evinden çıkıp polise gitti. M.A. da yaşlı kadını kapıdan dışarı çekip kazma sapıyla hastanelik edinceye kadar darp etti. Saldırgan daha sonra kaçtı. Hastaneye kaldırılan ve kafasına 8 dikiş atılan Hatice Taşdöven'in omzunda kırık, vücudunda da morluklar tespit edildi. Gözaltına alınan M.A. tutuklandı.
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  • 31 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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