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Çok şükür Mehmetçik geldi

Çok şükür Mehmetçik geldi
civarında ele geçirilen köy sayısı her geçen gün artarken, bölgede YPG/PKK terörünün de boyutları tek tek ortaya çıkmaya başladı. Engelli vatandaşları ölüme terk eden YPG'lilerin bir çok insanı da öldürdüğü anlaşıldı. Mehmetçik'in teröristlerden aldığı bir köyde tek başına yaşadığı ve muhtaç olduğu belirlenen bir kadına yardım elini Mehmetçik uzattı. Türk askerinin kendi kumanyasını paylaştığı kadın "Kocamı teröristler öldürdü. Çok şükür ki Türk askeri geldi" dedi.
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  • 31 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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