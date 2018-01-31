Çocukları cepheye aldılar

YPG/PKK, Afrin'de ağır yenilgiye uğrarken yapmadığı kalleşlik de kalmadı. Bölgeye 2 bin 400 tabut göndermekzorunda kalan teröristler son bir umutla çocukları da cepheye almaya başladı. Halep'te ellerine silah verilen kız çocuklarının yer aldığı kare, sosyal medyada büyük ses getirdi.
Ancak iki gün önce Esad rejimi tarafından bombalanan çocuk fotoğraflarını Türkiye, Afrin'de çocukları vuruyormuş gibi gösteren Birleşmiş Milletler'in Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) bu görüntülere ise ses çıkarmadı.
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