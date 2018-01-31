 ;
Yol Durumu
  1. Almanya 'Can' derdinde
  2. Engel tanımıyorlar

Çocukları cepheye aldılar

, ’de yok olacağını anladı. Küçücük çocuklara silah verip teröristlerin yanına gönderdi. Birleşmiş Milletler buna da gözlerini kapattı

Çocukları cepheye aldılar
YPG/PKK, 'de ağır yenilgiye uğrarken yapmadığı kalleşlik de kalmadı. Bölgeye 2 bin 400 tabut göndermekzorunda kalan teröristler son bir umutla çocukları da cepheye almaya başladı. Halep'te ellerine silah verilen kız çocuklarının yer aldığı kare, sosyal medyada büyük ses getirdi.



Ancak iki gün önce Esad rejimi tarafından bombalanan çocuk fotoğraflarını Türkiye, Afrin'de çocukları vuruyormuş gibi gösteren Birleşmiş Milletler'in Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) bu görüntülere ise ses çıkarmadı.
Etiketler: , ,
  • 31 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar