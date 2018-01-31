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Bayrağına aşık

Bayrağına aşık
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan askerlere vatandaşların destekleri de devam etti. 'ın Reyhanlı ilçesinde Fevzipaşa Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, askeri araçların geçiş güzergahındaki duvarlara Türk bayrağı resmettiler.
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  • 31 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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