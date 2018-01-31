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Asker gitmek için 45 kilo verdi

Asker gitmek için 45 kilo verdi
'nın Simav ilçesinde yaşayan 140 kilogram ağırlığındaki Bayram Batmaz (21), askere gidebilmek için yaklaşık bir yılda 45 kilo zayıfladı. Azmi ve yaklaşık bir yıllık çalışması sonucunda 95 kilograma düşen Batmaz, yeniden İlçe Askerlik Şubesi'ne başvurdu ve "askerliğe elverişli" raporu aldı. Genç vatan aşığı, Afrin'e gitmek istediğini söyledi
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  • 31 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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