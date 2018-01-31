Asker ağabeylere hediye

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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yer alan Çocuk Akademisi öğrencileri, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan ağabeylerine destek vermek amacıyla hazırladıkları hediye paketleri hazırladı. Yaşları 4 ile 12 arasında değişen öğrenciler termal atkı, eldiven ve çoraptan oluşan 500 adet hediye paketini Serdivan Belediyesi'ndeki postaneden Hatay'a gönderdi
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