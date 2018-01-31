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Asker ağabeylere hediye

Asker ağabeylere hediye
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yer alan Çocuk Akademisi öğrencileri, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan ağabeylerine destek vermek amacıyla hazırladıkları hediye paketleri hazırladı. Yaşları 4 ile 12 arasında değişen öğrenciler termal atkı, eldiven ve çoraptan oluşan 500 adet hediye paketini Serdivan Belediyesi'ndeki postaneden Hatay'a gönderdi
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  • 31 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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