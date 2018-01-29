Sinek Sinan öldü

Aile içi kavga cinayetle bitti. Olay dün Kocaeli'de meydana geldi. Kocaelispor taraftar gurubunun tanınmış isimlerinden olan ve 'Sinek Sinan' lakabı ile bilinen evli ve 1 çocuk babası Sinan Deniz evine giderken yolda kayınbiraderi B.D. ile karşılaştı. İkili arasında tartışma yaşandı. B.D. pompalı tüfekle, eniştesi Deniz'e 2 el ateş etti. Daha sonra olay yerinden kaçtı. Sağlık ekipleri Sinan Deniz'in öldüğünü belirledi. Emniyet güçleri ile Deniz'in yaknları arasında arbede çıktı. Çevik kuvvet ekipleri, kalabalığa dağılmaları için uyarıda bulundu. Ancak kalabalık dağılmayınca polis biber gazı sıkıp, havaya ateş açtı. B.D. de yakalandı.
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