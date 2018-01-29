Mehmetçik aşkına

Askerlerimiz, sınır ötesinde destan yazdı. Yüreklerinde vatan aşkı vardı. Ancak geride bıraktıklarını da unutmadı. Bir askerimiz füzenin üzerine sevdiğinin adını yazdı. Dualarda yine kahramanlarımızın isimleri çınladı... Terörden kurtarılan köylerde bayrağımız dalgalandı.
BİR LOKMA HUZUR
Ömer Uşağı Köyü'nde hakimiyeti ele geçiren ÖSO güçleri, köy halkının yakın ilgisi ile karşılaştı. Köylülere yiyecek dağıttı.
AY-YILDIZLI AZEZ
Ask erlerimiz, Özgür Suriye Ordusu ile birlikte sınır ötesini teröristlerden arındırdı. Türkiye sınırında bulunan Azez kasabasında büyük mutluluk vardı. Azezliler, Türk bayraklarını dalgalandırdı.
DÖRT DÖRTLÜK DESTEK
İstanbu l'da eğitimci Cafer ve Sıdıka Pektaş çiftinin 9 yaşındaki dördüzleri Ahmet Emin, Yunus Vehbi, Yusuf Salih ve İbrahim Halil biriktirdikleri okul harçlıklarıyla sömestir tatilinde umreye gittiler. Dördüzler umrede, Mehmetçik için dua etti.
Antalyalı şehit anneleri Antalya Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği'nde bir araya geldi. "Kınalı kuzularımız. Yavrularımız" dedikleri askerlerin üşümemesi için atkı, bere ve eldiven ördü.
Kahramanmaraş'ta 7 yaşındaki Funda Ela Aksu, Mehmetçik için şiir yazdı. Aksu bu şiiri 24 Şubat'ta şehre gelecek olan Cumhurbaşkanı'na okumak istediğini söyledi
Kahraman askerimiz, PKK/PYD 'li teröristlere attığı füzenin üzerine sevgilisi Çağla'nın adını yazdı.
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