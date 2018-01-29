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Haplanıyorlar

Burseyada bulundu!
Burseya'da teröristlerin yıllardır beton dökerek kurduğu mevzi ve tünellere giren askerler bu noktalarda ABD ordusunun kullandığı uyku tulumları ve ekipmanlar buldu. Mevzilerde ayrıca torbalar dolusu Captagon isimli uyuşturucu hap da çıktı. Teröristlerin bu hapları, dinç kalmak ve korkuyu bastırma özellikleri nedeniyle kullandığı belirtildi.
  • 29 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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