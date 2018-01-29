ABD çıkmaz yolda

Suriye savaşında Rusya çok kritik yere sahipken Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'nı neden destekliyor?
Rusya-Türkiye ile ilişkilerini sadece Suriye ve Afrin bağlamında değil, çok daha geniş bir çerçeve içinde düşünüyor. İzin vermesinin sebebi Türkiye'nin çok ciddi güvenlik endişesinin olduğunu bilmesi, Türkiye'nin orada bir terörist organizasyona harekatta bulunacağını, bu harekatın kesinlikle Suriye'nin ülke bütünlüğüne, milli birliğine yönelik bir harekat olmadığını bilmesidir.
Rusya Afrin'de PYD ile birlikte hareket ediyordu. Türkiye'ye desteği çelişki değil mi?
Rusya ve Amerikan; PYD'ye destekleri aşırı sevgilerinden değildir. PYD'nin DAEŞ'la kendi askerleri yerine çarpışmak için öne sundukları bir unsur olarak görüyorlar. Tarih boyunca emperyalist ülkeler, bir takım unsurları kullanmışlardır ve ondan sonra daha büyük menfaatler söz konusu olduğunda da onları terk etmişlerdir.
ABD PKK'yı neden destekliyor?
Birincisi İran'ın Bağdat, Şam ve Lübnan eksenini kırmak için PYD'yi önemli bir unsur olarak görüyor. İkincisi de İsrail'a karşı bölgede bir güvence sağlamayı planlamakta.
Rusya'nın bölgemizle ilgili düşüncesi, planı nedir?
Rusya çok kutuplu bir dünya peşinde. Amerika'nın tek başına at koşturmasını istemiyor. ABD'nin 6. Filosu'na karşı Rusya Suriye'de Lazkiye'de lojistiğe destek verecek deniz üssü kurdu. Ama bugün Rusya artık demirlemenin ötesinde büyük bir askeri üs konumuna geldi. Rusya gibi büyük bir devletin bir takım yerlerde üsler kurması normal karşılanmalıdır. Türkiye şu anda Rusya'nın imkanlarına sahip değil ama Katar'da Somali'de askeri üsler kuruyor.
Ortadoğu 100 yıl önce İngilizler'in kontrolünden ABD'ye geçti. Şimdi ABD ve Rusya bölgede. Bu durum bizi nasıl etkiler?
Türkiye açısından en önemli unsur bölgemizdeki ülkelerin istikrarıdır. Bu bölgede rejim değişikliği daima Türkiye'nin ve o ülkelerin de aleyhine olmuştur. ABD, Irak'a müdahale ederken hedefleri İran'a karşı bir rejim kurmaktı ama bugün Irak, İran kontrolüne geçmiş durumda. Tek taraflı bir ülkenin hakimiyeti, o ülkeyi at koşturmaya sevk eder. Dengeler sistemi daha uygun olur. Bu dengeler içinde Türkiye de vardır.
Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda ne yapılabilir?
Türkiye, Rusya ve İran bölgedeki gelişmelere hakim olurlarsa, Soçi ve Astana'dan başarı çıkarsa ABD ısrarcı olamayacaktır. ABD, Rusya ve Türkiye'nin ilişkilerini sonuna kadar bozmak için mücadele etmeyecektir. Sahadaki durum çok önemli. Afrin ve Menbiç'teki başarımız, Ruslar'ın tutumu ilişkileri belirleyecektir. ABD bu girişiminin çıkmaz yol olduğunu anlayacaktır.
Türkiye'nin Kürtler'e karşı olduğu iddialarına neler söyleyeceksiniz?
Türkiye, Soçi Toplantısı'na YPG ile PYD'nin katılmasını istemedi ve engelledi. Ama Suriye'de yaşayan Kürtler'i temsilen Ulusal Konsey diye bir grup var o toplantıya katılacak.
Beyaz Saray'ın sözcüsü; "Rusya, Türkiye ile ABD'nin arasını bozuyor" dedi.Ne demek istiyor?
Türkiye ile ABD arasının Rusya'ya gerek kalmadan, ABD'nin bölgedeki politikaları ilişkileri bozmaktadır.
Bu birlikteliği ABD mi bozmak istiyor?
Olabilir, böyle bir şey muhtemeldir. Rusya'nın bölgeye gelmesi ile bütün dengeleri değiştirmiştir. Türkiye ile Rusya'nın ekonomik, siyasi işbirliği içinde olması çok önemli bir olaydır.
Menbiç'te Rus ve Türk ittifakı devam eder mi?
Afrin'de şartlar oluşup müdahale ettiysek, Menbiç'te de şartlar oluşunca müdahale ederiz. Burada Rusya belirleyici olur ama Amerika'nın tutumu da çok önemli olacaktır. Özellikle Afrin Harekatı bittikten sonra Amerika'nın tavrı ne olacak görmek gerekecektir.
PYD/PKK'nın işgal ettiği topraklar petrolle ilişkili mi?
PYD/YPG'nin hakim olduğu bölgeler Suriye'nin enerji kaynaklarının yüzde 55-60 civarındaki kısmını barındırmaktadır.
TÜRKİYE BÜYÜK BİR ÜLKEDİR
Türkiye son zamanlarda Batı bloğu tarafından hasmane bir tutuma maruz kalıyor. Tarih Rusya ile Türkiye'yi buluşturuyor mu?
Türkiye oradan oraya savurulacak bir ülke değildir. Türkiye büyük bir ülkedir. Türkiye Avrupa ile, Trans Atlantik ve ABD ile ilişkilerini yürütmesi gerekir. Başta Rusya olmak üzere, civar ülkeler ile ilişkilerimizi geliştirmemiz gerekmektedir. Bunlar birbiri ile çelişen ilişkiler değildir. Bazı ülkeler ile bazı anlaşmazlıklar olabilir. Türkiye 'şu olmazsa bu olur' diyen arayış içinde bir ülke değildir.
Ali DEĞERMENCİ
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