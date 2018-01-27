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Kandil’den Kuzey Suriye’ye

Kandil’den Kuzey Suriye’ye
Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütü PKK'nın Kandil Baronları da Afrin'de kapana kısıldı. Üst düzey yöneticiler harekat öncesi bölgeden kaçarken, bölgede PKK/ PYD-YPG'nin Afrin Saha Sorumlusu Derviş Afrinli bırakıldı. Afrin'de çemberin daralmasıyla, talimatları Kandil'den alan Derviş Afrinli'nin de etkisiz hale getirileceği açıklandı.


AHMET TOPAL
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  • 27 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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