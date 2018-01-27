Kahraman TV

Zeytin Dalı Harekatı'nın 7. gününde Mehmetçik, Afrin'in bazı bölgelerini ele geçirdi. Savaş uçaklarının bombaladığı TV vericilerinin bulunduğu bölgeye giren kahramanlar, YPG'li teröristleri etkisiz hale getirdi. Mehmetçik, vericilerin bulunduğu yerdeki binaya da Türk bayrağı astı.
KİLİSEDEN DESTEK
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bir destek de İskenderun Rum Ortodoks Kilisesi'nden geldi. Yetkililer, ön cephesine dev Türk Bayrağı astı. Kilise cemaati, Ramazan ve Kurban bayramlarında astıktları pankartlarla birlik ve beraberlik mesajları vermişti.
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