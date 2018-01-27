İhanetin perdesi aralandı

Türkiye, Bodrum’da ortağı tarafından öldürülen Ali Özdemir cinayetine kilitlendi. Katil Mustafa Özbelen’in, yeni ifadesi şaşkına çevirdi: “Eşimin telefonunda ona gönderdiği uygunsuz fotoğrafları fark ettim. Perdenin arkasından ilişkiye girdiklerini gördüm.”
Tarihler 16 Ocak'ı gösterdiğinde Bodrum, korkunç bir cinayetle sarsıldı. Günlerdir aranan işadamı Ali Özdemir'in iş ortağı Mustafa Özbelen tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Özbelen, ilk ifadesinde ortağını, eşi Tuğba Özbelen ile ilişkisi olduğu için öldürdüğünü anlattı. Korkunç cinayetin başrollerinden Tuğba Özbelen de ifadesinde söz konusu ilişkiyi doğruladı. "3 buçuk yıldırbirlikteydik. Kocam yenianladı" açıklamasını yaptı. Suç ortağı kayınpederi ile birlikte tutuklanan Mustafa Özbelen'in yeni ifadesi ise şaşkınlık yarattı. Özbelen ifadesinde, eşi ile ortağının mesajlaşmalarını fark ettiğini, daha sonra da perdenin arkasından onları ilişkiye girerken gördüğünü anlattı.
"İKİSİNDEN DE ŞÜPHELENDİM !"
"Genelde kızımı servise ben bindiririm. Servis, Tuğba'nın telefonunu arar, bu nedenle ben Tuğba'nın telefonunu aldım. Bu sırada eşim halen üst katta uyuyordu. WhatsApp görüşmelerine baktığımda 'Uyuz' olarak kayıtlı olan Ali Özdemir ile aralarındaki konuşmaları gördüm. Eşimin, Ali'ye gönderdiği uygunsuz resimleri vardı. Bu konuşmaları delil olması için kendi telefonuma gönderdim" ifadesini kullandı. Eşinden şüphelendiği için telefonunu karıştırdığını belirten Özbelen, şöyle devam etti: "O günWhatApp'ına baktım, çünküşüphelenmeye başlamıştım. İkisinin de hareketleri samimiyetsizdi. O gün eşimin Ali'ye gönderdiği fotoğrafları gördüm. Yazışmaları görünceçok kötü oldum. 5 Ocak günü uyandığımda eşim telefonda konuşuyordu. Sonra bana 'Tostyaptırır mısın?' dedi. 'Tamam' dedim. Evden çıkarken Ali ile karşılaştım. Ali içeri girdikten sonra kapının yanındaki aralıktan sokağa bakan pencereden içeriyi izlemeye başladım. Ali içeri girdi. Eşiminkarşısında durdu ve hemenpantolonunu indirdi. Benbunu gördüm."
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