Duyduk ki Türkiye gelmiş

Köyü teröristlerden kurtaran birliğin komutanı, kendisine teşekkür eden köylülere "Sizler için buradayız. Burada emanetimizi sonuna kadar koruyacağız" şeklinde yanıt verdi. Bu arada köylülere Mehmetçik tarafından sağlık hizmeti de verildi.
Afrin'in Adamanlı Köyü, teröristlerden temizlendi. Bazı aileler evlerine döndü. Mehmetçik bu ailelere gıda yardımında bulundu.
Samsun'da gaziler ile şehit yakınları Askerlik Şubesi'ne giderek gönüllü asker olarak yer almak için başvuruda bulundu. Kalpaklarını takan, madalyaları ve Türk bayrakları ile gelen 60 kişi dilekçelerini verdi.
Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki Hacı Tabung Camisi'nde kılınan cuma namazından sonra Türk askerleri için dualar edildi.
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