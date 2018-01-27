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Duyduk ki gelmiş

Mehmetçik’in yüreği vatan aşkıyla yandı. Kan lobisinin cirit attığı bölgeyi hainlerden temizlemek için cepheye vardı. Milletin dualarıyla ısındı. 'in Adamanlı Köyü'nü hainlerden arındırdı. Köylüler tarafından "Duyduk ki gelmiş" sözleriyle karşılandı. Tim komutanı "Bizler sizin için buradayız" ifadesini kullandı. Askeri doktorlar ise köy sakinlerini muayene edip ilaç yardımında bulundu.

Duyduk ki Türkiye gelmiş
Türkiye, ile düşmana büyük darbe indirdi. 'de teröristleri etkisiz hale getirdi. Bölge halkı rahata erdi. Teröristlerden kurtarılan Adamanlı Köyü sakinleri ise yeniden evlerine yerleşti. 70 yaşındaki Hüseyin Bilal Seyidu, "Duyduk ki Türkiye gelmiş, ben de Türkiye'nin yeğeniyim, keyiflendim hemen evime döndüm" dedi.


Köyü teröristlerden kurtaran birliğin komutanı, kendisine teşekkür eden köylülere "Sizler için buradayız. Burada emanetimizi sonuna kadar koruyacağız" şeklinde yanıt verdi. Bu arada köylülere Mehmetçik tarafından sağlık hizmeti de verildi.


Afrin'in Adamanlı Köyü, teröristlerden temizlendi. Bazı aileler evlerine döndü. Mehmetçik bu ailelere gıda yardımında bulundu.


'da gaziler ile şehit yakınları Askerlik Şubesi'ne giderek gönüllü asker olarak yer almak için başvuruda bulundu. Kalpaklarını takan, madalyaları ve Türk bayrakları ile gelen 60 kişi dilekçelerini verdi.


Malezya'nın başkenti 'daki Hacı Tabung Camisi'nde kılınan cuma namazından sonra Türk askerleri için dualar edildi.
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  • 27 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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