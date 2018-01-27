Dünyaya ders

Zeytin Dalı harekatı ile ilgili konuştu:
Kıpırdayamayacaklar: Askerlerimiz ve sahadaki birliklerimizin morallerinin en üst düzeyde olduğunu görmek bizleri gerçekten mutlu etti. Zeytin Dalı Operasyonu açık bir ikaz, fiili bir örnek olmuştur. Yakın bir zamanda terör örgütü adeta kıpırdayamaz hale getirilecektir.
Terör seviciler: Bazı kesimler bunu iyi duysunlar. Bugün operasyonun 7. günü. 343 terörist etkisiz hale getirildi. Bunlar tespit edilenler. Bundan rahatsız olan, sözde Türk Tabipler Birliği gibi bir kesim 'Savaşa hayır' diye kampanya yürütmek istiyor. Bu terörist sevicilerin bugüne kadar 'Barışa evet' dediklerini duymadık.
İstilayı Ruanda'da arayın: Buradan tüm dünyaya bir kez daha ilan ediyorum. Türkiye'nin Afrin'deki operasyonu sadece ve sadece terör örgütlerine, teröristlere yöneliktir. Avrupa Parlamentosu'nda bu harekatı bir 'istila hareketi' olarak göstermek isteyenlere de söylüyorum, gidin önce istilanın örneklerini geçmişte Libya'da, Ruanda'da, Mali'de arayın.
İşgale gelmedik: Birileri ısrarla bize 'Bu operasyon kısa sürsün, sınırlı olsun' diye güya telkinde bulunuyor. Ben de o birilerine telefon görüşmelerinde özellikle söyledim. Askeri gücü hoyratça kullanmaya kalksak, önümüze gelen her şeyi dümdüz edip geçsek, bu operasyon birkaç günlük iştir. Ama biz en az kendi askerlerimizin emniyeti kadar masum sivillerin can ve mal güvenliğini de hesaba katıyoruz. Çünkü biz Afrin'i işgale gitmiyoruz.
Irak'a kadar terörist kalmayacak: Amaçları terörle mücadele değil de, sınırları boyunca bir terör koridoru oluşturmak. Suriye'deki son terörist ortadan kalkana bu ülke asli sahipleri için emin hale gelene kadar operasyonlarımızı sürdüreceğiz. Münbiç'i, teröristlerden arındıracağız. Irak sınırına kadar bu mücadelemizi devam ettireceğiz.
Biz kendimize yeteriz: En büyük üzüntümüz, ABD bayraklarıyla bu terör örgütleri, bu bölgede şu anda cirit atıyorlar. Bunu neyle izah edeceğiz? Sayın Başkan bize diyor ki 'Bizi bu kadar eleştirmeyin.' Tamam ama bir stratejik ortak, stratejik ortağına böyle bir şeyi nasıl yapar? Biz de kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Kendi kendimize yeteriz.
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