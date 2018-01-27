Türkiye, Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütü ve destekçilerine büyük darbe indirdi. Suriye'ninAfrin bölgesindeki noktalar YPG'dentemizlendi. Operasyon tüm hızıyla devamederken terör örgütü ile işbirlikçilerininortaklığı bir kez daha kendini eleverdi. Afrin'de terör örgütünün kurduğu savunma tesislerinde PKK'nın en büyük destekçileri olan ABD ve Almanya'nın imzasının bulunduğu belirlendi. YPG'den temizlenen bölgelerden gelen istihbarata göre beton bloklardan oluşan kule irtibat hendeklerinin ABD'liler tarafından icat edildiği ve teröristlere öğretildiği tespit edildi. Daire şeklinde lego gibi üst üste geçirilerek yapılan işgal kulelerinde tanksavar bile ateşlenebilecek mazgalların olduğu kaydedildi.
Betonla kuvvetlendirilmişhendekler ve diğer beton malzemeninise bölgede faaliyet gösteren Fransız birşirketten alındığı öğrenildi. Burseya Dağı başta olmak üzere kazılan tüneller ise Alman mühendisliği çıktı. Kandili müstahkem mevzii haline getiren 2 Alman mühendisin, terör örgütü PKK buraları inşa ederken de işin başında olduğu belirlendi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.