 ;
Yol Durumu
  1. Kürtler YPG’yle savaşıyor
  2. Ertuğrul Kürkçü Afrin için Türkiye'yi AB'ye şikayet etti

Alm'in'ya

Kanlı terör örgütü PKK’nın destekçileri bir kez daha kendini ele verdi. ’deki tünellerin Alman mühendisler tarafından yapıldığı belirlendi...

Alminya
Türkiye, ile terör örgütü ve destekçilerine büyük darbe indirdi. Suriye'nin Afrin bölgesindeki noktalar YPG'den temizlendi. Operasyon tüm hızıyla devam ederken terör örgütü ile işbirlikçilerinin ortaklığı bir kez daha kendini ele verdi. 'de terör örgütünün kurduğu savunma tesislerinde PKK'nın en büyük destekçileri olan ABD ve Almanya'nın imzasının bulunduğu belirlendi. YPG'den temizlenen bölgelerden gelen istihbarata göre beton bloklardan oluşan kule irtibat hendeklerinin ABD'liler tarafından icat edildiği ve teröristlere öğretildiği tespit edildi. Daire şeklinde lego gibi üst üste geçirilerek yapılan işgal kulelerinde tanksavar bile ateşlenebilecek mazgalların olduğu kaydedildi.


Betonla kuvvetlendirilmiş hendekler ve diğer beton malzemenin ise bölgede faaliyet gösteren Fransız bir şirketten alındığı öğrenildi. Burseya Dağı başta olmak üzere kazılan tüneller ise Alman mühendisliği çıktı. Kandili müstahkem mevzii haline getiren 2 Alman mühendisin, terör örgütü PKK buraları inşa ederken de işin başında olduğu belirlendi.
Etiketler: , ,
  • 27 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar