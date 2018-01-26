'Ümit'imiz bitti!

Devriye gezen emniyet güçleri dehşeti yaşadı. Denize düşen araçta bulanan 2 polis memurundan biri yaşamını yitirdi. Üzücü olay Samsun'da meydana geldi. Önceki gece devriye gezen sivil polisler Ümit İmdat ve Hüsnü Ay, limanı kontrol etmeye gitti. Manevra yaptıkları sırada kontrolden çıkan sivil polis otosu denize düştü. İmdat ve Ay, otomobilin camlarını kırarak dışarı çıkmaya çalıştı. Hüsnü Ay, karaya çıkarak, güvenlik görevlilerinden yardım istedi. Ekipler, araçtan çıkamadığı düşünülen İmdat'ı kurtarmak için çalışmalara başladı. Ancak polis memurunun aracında içinde olmadığı belirlendi. İmdat'ın yüzme bilmediği için akıntıya kapıldığı belirlendi. Dalgıçlar, dün sabah günün ağarmasıyla birlikte başlattıkları arama çalışmalarında, Ümit İmdat'ın cansız bedeni aracın düştüğü bölgenin 30 metre ilerisinde buldu. Evli ve 2 çocuk babası olan Ümit İmdat, yapılan otopsinin ardından düzenlenen törenle, toprağa verilmek üzere memleketi Kayseri'ye gönderildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.