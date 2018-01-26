Üçlük atış!

NBA oyuncusu Ersan İlyasova,16 yaşındaykenmenajer Tolga Tuğsavul ile10 yıllık anlaşma imzaladı.İlyasova ABD'de oynarkeneski menajeri tarafından 9milyon 474 milyon liralıkicra takibiyle karşı karşıyakaldı. Bunun üzerinedosyasını takip etmesive yeni dava açması içinavukat Tuğhan Ünsalile anlaştı. Avukat Ünsal,açacağı menfi tespitdavası için İlyasova'dan25 bin dolar dosya masrafıaldı. İlyasova, 500 liramasraf yaptığı haldekendisinden 25 bin dolaralan avukatını azletti. Hiçvekâlet ücreti almadığınıiddia eden avukat Ünsal daİlyasova'ya 974 bin liralıkicra takibi başlattı. Ancako takip durdurulunca,İlyasova 25 bindoların iadesini istedi.Ardından uzun yıllarfederasyon başkanlığıdanışmanlığı yapmışolan TBF DisiplinKurulu üyesi eskiavukatı hakkında'zimmet ve güvenikötüye kullanmak'suçlamasıyla savcılığa suçduyurusunda bulundu.
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