Üçlük atış!

NBA oyuncusu Ersan İlyasova, 16 yaşındayken menajer Tolga Tuğsavul ile 10 yıllık anlaşma imzaladı. İlyasova ABD'de oynarken eski menajeri tarafından 9 milyon 474 milyon liralık icra takibiyle karşı karşıya kaldı. Bunun üzerine dosyasını takip etmesi ve yeni dava açması için avukat Tuğhan Ünsal ile anlaştı. Avukat Ünsal, açacağı menfi tespit davası için İlyasova'dan 25 bin dolar dosya masrafı aldı. İlyasova, 500 lira masraf yaptığı halde kendisinden 25 bin dolar alan avukatını azletti. Hiç vekâlet ücreti almadığını iddia eden avukat Ünsal da İlyasova'ya 974 bin liralık icra takibi başlattı. Ancak o takip durdurulunca, İlyasova 25 bin doların iadesini istedi. Ardından uzun yıllar federasyon başkanlığı danışmanlığı yapmış olan TBF Disiplin Kurulu üyesi eski avukatı hakkında 'zimmet ve güveni kötüye kullanmak' suçlamasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.





Ali OKTAY