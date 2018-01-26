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Trafik kazası değil infaz

Trafik kazasının ardından hastaneye kaldırılan ve yaşamını yitiren Mehmet A.’nın, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Trafik kazası değil infaz
Hatay'ın İskenderun'da kaza ihbarı alan polis, olay yerine gitti. İncelemede servis aracı sürücüsü Mehmet A.'nın ensesinden tek kurşunla vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Çalışma başlatan ekipler, öldürülen Mehmet A.'nın eşi Z.A. ve öz yeğeni V.K. ile abisi H. A.'yı gözaltına aldı. V.K.'nın evinin bahçesinde de toprağa gömülü silah ele geçirildi. Sorguda Z.A. yeğeni ile gönül bağının bulunduğunu itiraf etti. Olayda şüpheli olarak Adliyeye çıkartılan yeğen V. K. ile ölen Mehmet A.'nın eşi Z. A. mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirdi.
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