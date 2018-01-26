Trafik kazası değil infaz

Hatay'ın İskenderun'da kaza ihbarı alan polis, olay yerine gitti. İncelemede servis aracı sürücüsü MehmetA.'nın ensesinden tek kurşunlavurularak öldürüldüğütespit edildi. Çalışma başlatan ekipler, öldürülen Mehmet A.'nın eşi Z.A. veöz yeğeni V.K. ile abisi H.A.'yı gözaltına aldı. V.K.'nın evinin bahçesinde de toprağa gömülü silah ele geçirildi. SorgudaZ.A. yeğeni ile gönülbağının bulunduğunu itirafetti. Olayda şüpheli olarak Adliyeye çıkartılan yeğen V. K. ile ölen Mehmet A.'nın eşi Z. A. mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirdi.
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