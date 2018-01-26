Tel Abyad’a tam isabet

Zeytin Dalı Operasyonu ile beraber PKK-YPG güçlerinin işgal ettiği Afrin dışında Akçakale sınırındaki Tel Abyad ve Ceylanpınar sınırındaki Resulayn'a da çok sayıda hava harekatı gerçekleştirildi. Teröristlerin bu noktalardan Afrin'e lojistik ve terörist desteği sağlamak için hazırlandığı bilgisi üzerine vurulan noktalarda bu teşebbüsler engellendi. Dün Türk jetleri, Şanlıurfa Akçakale'nin karşısındaki Tel Abyad'da bulunan PKK toplanma merkezini vurdu. Suriyeli aktivistler, ilçedeki hastaneye çok sayıda PKK'lı teröristin cesedinin getirildiğini bildirdi.
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