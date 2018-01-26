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Pos yedili

Kasiyer Gülsün Yaşar ile 7 kişilik çetesi dolandırıcılıktan tutuklandı. Suçunu itiraf edip her şeyi anlattı. “Müşterilerin kredi kartlarını iki farklı pos cihazından geçirdik. Aparatları Ukrayna’dan aldık” ifadesini kullandı. Üzerinden 9 kredi kartının slipi çıktı... Hırsızlık anı ise kasanın üzerindeki kamerada saklıydı...

Pos yedili
Konya'da kasiyer Gülsün Yaşar ile müdürünün kurduğu dolandırıcılık çetesi çökertildi. 13 Ocak'ta polise giden 2 kişi, bilgileri dışında kredi kartlarından para çekildiğini bildirdi. Kart ekstrelerini inceleyen ekipler, mağdurların kartlarını en son Selçuklu İlçesi'ndeki bir kafede kullandıklarını belirledi. Polis, kafeye baskın düzenledi. İş yerinin güvenlik kameraları ve pos cihazları incelendi. Kafede kasiyer olarak çalışan Gülsün Yaşar'ın (20) müşterilerin kartlarını iki farklı pos cihazından geçirerek kart bilgilerini kopyaladığı tespit edildi.


Gülsün Yaşar ile birlikte Ali A., Harun A., Sami K., Mesut K., Şevket İ. ve 'ya 110 kilometre uzaklıktaki Kadıoğlu Mahallesinde saklanan Abdil D. enselendi. Sorgusu süren Gülsün Yaşar, suçunu itiraf etti. "Müşterilerin kredi kartlarını iki farklı pos cihazından geçiriyorduk. Bankamatik gibi aparatları Ukrayna'dan aldık" dedi. Ele geçirilen kart bilgileri ışığında farklı iş yerlerinde bulunan kopyalama cihazlarını tespit etmek için çalışma başlatan polis, bankamatiklerden parayı Abdil D. ile Şevket İ.'nin çektiğini belirledi. İfade işlemlerinin ardından Konya Adliyesi'nde hakim karşısında çıkarılan Gülsün Y. ile çetesi, tutuklanıp hapse gönderildi.
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