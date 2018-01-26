Gülsün Yaşar ile birlikte Ali A., Harun A., Sami K., Mesut K., Şevket İ. ve Konya'ya 110 kilometre uzaklıktaki Kadıoğlu Mahallesinde saklanan Abdil D. enselendi. Sorgusu süren Gülsün Yaşar, suçunu itiraf etti. "Müşterilerin kredi kartlarını iki farklı pos cihazından geçiriyorduk. Bankamatik gibi aparatları Ukrayna'dan aldık" dedi. Ele geçirilen kart bilgileri ışığında farklı iş yerlerinde bulunan kopyalama cihazlarını tespit etmek için çalışma başlatan polis, bankamatiklerden parayı Abdil D. ile Şevket İ.'nin çektiğini belirledi. İfade işlemlerinin ardından Konya Adliyesi'nde hakim karşısında çıkarılan Gülsün Y. ile çetesi, tutuklanıp hapse gönderildi.
Pos yedili
Kasiyer Gülsün Yaşar ile 7 kişilik çetesi dolandırıcılıktan tutuklandı. Suçunu itiraf edip her şeyi anlattı. “Müşterilerin kredi kartlarını iki farklı pos cihazından geçirdik. Aparatları Ukrayna’dan aldık” ifadesini kullandı. Üzerinden 9 kredi kartının slipi çıktı... Hırsızlık anı ise kasanın üzerindeki kamerada saklıydı...
Gülsün Yaşar ile birlikte Ali A., Harun A., Sami K., Mesut K., Şevket İ. ve Konya'ya 110 kilometre uzaklıktaki Kadıoğlu Mahallesinde saklanan Abdil D. enselendi. Sorgusu süren Gülsün Yaşar, suçunu itiraf etti. "Müşterilerin kredi kartlarını iki farklı pos cihazından geçiriyorduk. Bankamatik gibi aparatları Ukrayna'dan aldık" dedi. Ele geçirilen kart bilgileri ışığında farklı iş yerlerinde bulunan kopyalama cihazlarını tespit etmek için çalışma başlatan polis, bankamatiklerden parayı Abdil D. ile Şevket İ.'nin çektiğini belirledi. İfade işlemlerinin ardından Konya Adliyesi'nde hakim karşısında çıkarılan Gülsün Y. ile çetesi, tutuklanıp hapse gönderildi.
Etiketler: Konya
- 26 Ocak 2018, Cuma
- Gazete
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