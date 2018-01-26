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Kanlı paylaşım

’da plastik ve demir doğrama işi yapan ortaklar ayrılma kararı aldı. İkili, işçileri paylaşamadı. Çıkan tartışmada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kanlı paylaşım
Eski ortaklar işçileri paylaşamayınca kan aktı. Olay 'da yaşandı. Ortak olarak plastik ve demir doğrama işi yapan Hüsnü Yaşar ve Serdem Kardaş ayrılma kararı aldı. Ancak işçileri paylaşma konusunda anlaşamayınca aralarında tartışma çıktı. Ortağının yanından ayrılan Hüsnü Yaşar, bir süre sonra yanında kardeşleri Nasih ve Aziz Yaşar'ı da alarak, Tekel Caddesi üzerindeki işyerine geri döndü. Üç kardeşin kendisine saldırması üzerine tabancasını çekip rastgele ateş eden Serdem Kardaş, Hüsnü Yaşar'ı ağır yaraladı. Bu arada diğer kardeşler de Yaşar'a kazma, kürek ve sopalarla saldırdı. İhbar üzerine olay yerine giden ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Hüsnü Yaşar yaşamını yitirdi. Olayda yaralanan iki kardeş ile katil zanlısı da hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüphelilerin "Öldü" denilerek bıraktığı ve kaldırıldığı hastanede bir hafta tedavi gördükten sonra taburcu olan Kardaş, iki ayağı alçılı kafası sargılı bir şekilde adliyeye sevk edildi. Murat KARAMAN
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