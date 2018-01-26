Kanlı paylaşım

Eski ortaklar işçileri paylaşamayınca kan aktı. Olay Adana'da yaşandı. Ortak olarak plastik ve demir doğrama işi yapan HüsnüYaşar ve SerdemKardaş ayrılma kararı aldı. Ancak işçileri paylaşma konusunda anlaşamayınca aralarında tartışma çıktı. Ortağının yanındanayrılan HüsnüYaşar, bir süre sonrayanında kardeşleriNasih ve Aziz Yaşar'ıda alarak, TekelCaddesi üzerindekiişyerine geri döndü. Üç kardeşin kendisine saldırması üzerine tabancasını çekip rastgele ateş eden Serdem Kardaş, Hüsnü Yaşar'ı ağır yaraladı. Bu aradadiğer kardeşlerde Yaşar'a kazma,kürek ve sopalarlasaldırdı. İhbarüzerine olay yerinegiden ambulanslaözel bir hastaneyekaldırılan HüsnüYaşar yaşamınıyitirdi. Olayda yaralanan iki kardeş ile katil zanlısı da hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüphelilerin "Öldü" denilerek bıraktığı ve kaldırıldığı hastanede bir hafta tedavi gördükten sonra taburcu olan Kardaş, iki ayağı alçılı kafası sargılı bir şekilde adliyeye sevk edildi. Murat KARAMAN
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.