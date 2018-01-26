Gaziye saygısızlık

İstanbul'da adı açıklamayan bir gazi Beşiktaş- Yunus Emre Mahallesi hattında çalışan çift katlı otobüse binmek istedi. Ancak sürücü, gazi kartının çift katlı otobüste geçerli olmadığını söyledi. Gaziden ya ücret ödemesini yada otobüsten inmesini istedi. Söz konusu vatandaş, sürücünün tepkisine daha fazla dayanamayarak yağmurlu havadan otobüsten indi. Yaşanan o anlar ise gazinin cep telefonu kameralarına yansıdı. Sürücünün gaziye "İstediğin yere git şikayet et" dediği dikkat çekti. Bu görüntüler üzerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, soruşturma talimatı verdi. Belediyeden yapılan açıklamada ise "Sürücü hakkında hemensoruşturma başlatılmış olupcezai işlem uygulanacaktır.Gazimiz ve kamuoyundanözür dileriz" denildi.
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