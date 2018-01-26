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Donduk kaldık

Yaşlı adam, sokak ortasında donarak hayatını kaybetti. Vatandaşlar olayı çaresizce izledi

Donduk kaldık
Karakış yüzünü gösterdi. Soğuk hava yurt genelinde etkili oldu. 'da yaşlı adamın sokak ortasında cesedi bulundu. Vatandaşlar dün, yerde bir kişinin yattığını gördü. Sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden ekipler, üzeri kısmen karla kaplanan emekli terzi Rahmi Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze savcının incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Bir görgü tanığı ise şunları söyledi: "İşe gitmek için evden çıktım. Bir süre sonra yerde bir kişinin yattığını gördüm. Hemen ambulans çağırdım. Bu sırada diğer arkadaşlar da geldi. Adama seslendik. Tepki vermedi. Ölmüş, Allah rahmet eylesin."
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