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Cinsel istismara 12 yıl ceza

Cinsel istismara 12 yıl ceza
Aydın'da karısının yeğeni İ.M.Ş. isimli kız çocuğuna, 8 yıl boyunca farklı zamanlarda tacizde bulunduğu iddia edilen S.D. (64), hakkında dava açıldı. S.D., mahkemede kendisine yönelik suçlamaları kabul etmedi. Sözlerine şöyle devam etti: "Hiçbir zaman İ.M.Ş.'ye cinselliği çağrıştıracak herhangi bir harekette bulunmadım. Şikayetçi olmak için niye 2-3 yıl beklemişler?" Mahkeme, sanığı 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
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