Cinsel istismara 12 yıl ceza

Aydın'dakarısının yeğeniİ.M.Ş. isimli kızçocuğuna, 8 yılboyunca farklızamanlardatacizde bulunduğuiddia edilen S.D. (64), hakkındadava açıldı. S.D., mahkemede kendisineyönelik suçlamaları kabul etmedi. Sözlerineşöyle devam etti: "Hiçbir zaman İ.M.Ş.'yecinselliği çağrıştıracak herhangi bir harekettebulunmadım. Şikayetçi olmak içinniye 2-3 yıl beklemişler?" Mahkeme, sanığı12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
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