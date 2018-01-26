Bu bayrak düşmeyecek

Mehmet Gürler Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'nde Zeytin Dalı Harekatı'na destek için evinin balkonuna Türk bayrağı astı. Kısa süre sonra ise eli kanlı terör örgütü PYD/ PKK mensupları bölgeye roketler attı. Bu roketlerden biri Gürler'in evine isabet etti. Saldırıda yaralanan ve evi hasar gören Mehmet Gürler, göreve her zaman hazır olduğu mesajını verdi. 59 yaşındaki Gürler dün tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Kızı ve eşiyle evine giden Gürler'in ilk işi, Türk bayrağını yeniden yerine asmak oldu. Gürler "Teröristler bilsinler ki bu bayrak asla düşmeyecek" diye konuştu.