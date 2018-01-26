Bu bayrak düşmeyecek

Mehmet Gürler Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'nde ZeytinDalı Harekatı'na destek için evininbalkonuna Türk bayrağı astı. Kısasüre sonra ise eli kanlı terör örgütü PYD/PKK mensupları bölgeye roketler attı.Bu roketlerden biri Gürler'in evineisabet etti. Saldırıda yaralanan ve evihasar gören Mehmet Gürler, göreveher zaman hazır olduğu mesajını verdi.59 yaşındaki Gürler dün tedavi gördüğühastaneden taburcu edildi. Kızı ve eşiyleevine giden Gürler'in ilk işi, Türk bayrağınıyeniden yerine asmak oldu. Gürler"Teröristler bilsinler ki bu bayrak asladüşmeyecek" diye konuştu.
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