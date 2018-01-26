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Başkomutan sınırda harekat netice alınana kadar devam edecek!

Erdoğan, Hatay’daki Harekat Merkezi’ne gitti. Askeri parkasıyla sınırın sıfır noktasından net mesaj verdi

Başkomutan sınırda harekat netice alınana kadar devam edecek!
Afrin harekatının 6. günde 2. Ordu'nun birliklerini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar eşlik etti.

Kahramanlara video konferansla seslenen Erdoğan, "Afrin terörden temizlenince asli sahiplerine teslim edilecek. Harekat netice alıncaya kadar sürecek" dedi.

KATAR VE SOMALİ'DEKİ ÜSLERE BAĞLANDI
Erdoğan, Somali ve Katar üslerimizdeki Mehmetçiğe de hitap etti. Ulvi bir görev yaptıklarını hatırlatarak, "Türkiye'nin hiçbir ülkenin toprağında gözü yok" dedi.
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