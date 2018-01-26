Başkomutan sınırda harekat netice alınana kadar devam edecek!

;
13 / 7
10 / 6
2 / -6
1 / -4
0 / -4
3 / 0
3 / -4
17 / 8
-1 / -5
6 / 1
11 / -1
5 / -1
6 / -3
10 / 5
1 / -4
1 / -3
4 / 1
2 / -1
2 / -7
3 / -4
5 / 1
6 / 2
4 / -3
1 / -4
8 / -2
9 / 4
7 / -3
6 / -3
6 / 2
3 / -2
0 / -3
2 / -5
8 / 4
5 / 2
1 / -4
2 / 0
11 / 7
5 / 2
3 / -4
6 / 3
8 / 2
10 / 6
6 / -3
-3 / -5
-3 / -5
2 / -5
2 / -4
2 / -4
5 / -3
1 / -5
9 / 6
5 / 1
-1 / -4
1 / -6
4 / 1
7 / -1
6 / 4
13 / 9
7 / -3
3 / 1
-2 / -6
-2 / -5
4 / 1
13 / 8
6 / 3
4 / 1
4 / 1
8 / 5
5 / 1
-2 / -5
9 / 6
6 / 3
5 / 1
2 / -2
5 / 2
4 / 0
4 / -5
5 / 0
6 / 2
-5 / -7
5 / 0
Afrin harekatının 6. günde 2. Ordu'nun birliklerini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar eşlik etti.
Kahramanlara video konferansla seslenen Erdoğan, "Afrin terörden temizlenince asli sahiplerine teslim edilecek. Harekat netice alıncaya kadar sürecek" dedi.
KATAR VE SOMALİ'DEKİ ÜSLERE BAĞLANDI
Erdoğan, Somali ve Katar üslerimizdeki Mehmetçiğe de hitap etti. Ulvi bir görev yaptıklarını hatırlatarak, "Türkiye'nin hiçbir ülkenin toprağında gözü yok" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.