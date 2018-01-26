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At-avrat doping!

’da polis, 2 milyon liralık at dopingi ele geçirdi! Yurt dışından kaçak getirilen malzemelerin, botoks için kullanılacağı öğrenildi

At-avrat doping!
Güzellik uğruna harcanan para, düzenbazları da harekete geçirdi! Adana'da dudağına inşaat silikonu enjekte edilen hemşireden sonra benzer haber 'dan geldi! Bir ihbar üzerine değerlendiren polis, emlakçı H.A.'nın Cedit Mahallesi'ndeki ev ve iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan aramada, yarış atlarında doping olarak kullanılan 2 milyon lira değerinde 177 tüp kimyasal madde ele geçirildi. Ekipler, önce bunun yarış atlarında kullanılacağını zannetti. Ama sahtekarların at dopingini, botoks ve hücre yenileme için kullandıkları öğrenildi.


BURSA'DA DA 1 GÖZALTI
Gözaltına alınan H.A, tüm malzemelerin 'da yaşayan İ.B.'ye ait olduğunu söyledi. Bu ifade üzerine İ.B. de yakalanıp Kütahya'ya getirildi. H.A. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, İ.B. de sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Ankara'da da 2 hafta önce yine botoks ve hücre yenileme operasyonlarında kullanılmak üzere kaçak olarak Rusya'dan getirilen 127 tüp yarış atı dopingi ele geçirilmişti.


İhsan TUNÇOĞLU
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