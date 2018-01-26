 ;
Yol Durumu
  1. Tel Abyad’a tam isabet
  2. Bu bayrak düşmeyecek

’nin ödü koptu

Mehmetçik, Afrin’de terör hedeflerini dümdüz etti. Yeni hedef olarak Münbiç’i belirledi. ’li yetkililer ise eğittikleri teröristlerin çil yavrusu gibi dağıldığını görünce itiraf etti: Münbiç’teki ABD güçleri için endişeliyiz

ABD’nin ödü koptu
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin () Zeytin Dalı Harekatı'nda dün Mehmetçik'in ilerleyişi devam etti. Sabahın ilk saatlerinde savaş uçakları, Münbiç'in batısına hava saldırıları düzenledi. Arima kasabası ve Yağızlı köyündeki terör mevzileri bombalandı. 'ten YPG'nin terör mevzilerini hedef alan çok sayıda top atışı yapıldı. Cinderes bölgesi de yoğun bir şekilde ateş altına alındı. Burseya Dağı'nın tamamen teröristlerden temizlenmesinin ardından yeni hedefin Bafelyun Tepesi olacağı bildirildi.

GÖREN KAÇIYOR...
Mehmetçik'in bu hızlı ilerleyişi ise önce YPG'yi sonra 'yi korkuttu. Yakalanan YPG'liler, tankların girmesiyle yüzlerce teröristin bölgeden kaçtığını doğruladı. Amerikalı üst düzey bir yetkili ise harekatın Münbiç'e doğru ilerlemesinden, bölgedeki ABD güçlerinin güvenliği nedeniyle endişe duyduklarını belirtti. Yetkili, ABD'nin terör gruplarına verdiği silahları geri toplama konusunda Türkiye'ye verdiği taahhüdü yerine getirme niyetinde olduğunu belirtti.



Mehmetçik Afrin'deki üç şehidimizin isimlerini özenle bombanın üzerine yazdı.


O bombalar operasyon boyunca teröristlere nefes aldırmayan tanklara sürüldü.


Şehitlerimizin adını taşıyan mühimmat ateşlendi. Tam isabetle vurulan hedefte terör mevzisi yerle bir edildi.
Etiketler: , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar