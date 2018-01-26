ABD’nin ödü koptu

GÖREN KAÇIYOR...
Mehmetçik'in bu hızlı ilerleyişi ise önce YPG'yi sonra ABD'yi korkuttu. Yakalanan YPG'liler, tankların girmesiyle yüzlerce teröristin bölgeden kaçtığını doğruladı. Amerikalı üst düzey bir yetkili ise harekatın Münbiç'e doğru ilerlemesinden, bölgedeki ABD güçlerinin güvenliği nedeniyle endişe duyduklarını belirtti. Yetkili, ABD'nin terör gruplarına verdiği silahları geri toplama konusunda Türkiye'ye verdiği taahhüdü yerine getirme niyetinde olduğunu belirtti.
Mehmetçik Afrin'deki üç şehidimizin isimlerini özenle bombanın üzerine yazdı.
O bombalar operasyon boyunca teröristlere nefes aldırmayan tanklara sürüldü.
Şehitlerimizin adını taşıyan mühimmat ateşlendi. Tam isabetle vurulan hedefte terör mevzisi yerle bir edildi.
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