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80 milyon Mehmetçik

Eli kanlı terör örgütü, Amerika’nın desteğini aldı. Karşısında Mehmetçik’i bulunca ise arkasına bakmadan kaçtı. Afrin’deki askerler destan yazarken vatandaşlar da boş durmadı. ’nin dört yanından binlerce insan “Mehmetçik” olmak için başvuru yaptı

80 milyon Mehmetçik
Eli kanlı terör örgütü, Amerika'nın desteğini aldı. Karşısında Mehmetçik'i bulunca ise arkasına bakmadan kaçtı. Afrin'deki askerler destan yazarken vatandaşlar da boş durmadı. 'nin dört yanından binlerce insan "Mehmetçik" olmak için başvuru yaptı.


BİR KURŞUN DA BENDEN
Derince'de simitçilik yapan Erkan Ayhan, sattığı 2 simitin gelirini Mehmetçik Vakfı'na gönderdi. Ayhan bu süre içinde üzerinde "Bir kurşun da benden kahpelere... Satılan simitler Mehmetçiklerime" yazılı tişörtle satış yaptı.


'da, Türkiye Muharip Gaziler Derneği üyesi 100 gazi ""na katılmak için askerlik şubesine dilekçe verdi.


HARÇLIKLARINI GÖNDERDİ
'ın Payas İlçesi'nde yaşayan 7. sınıf öğrencisi Turgut Ethem Özer, kumbarasında biriktirdiği 100 lirayı Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.


'nın Siverek İlçesi'nde bir grup engelli, Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla gönüllü askerlik başvurusunda bulundu.


SENEGAL'DEN DUA VAR
Senega l'in başkenti Dakar'daki İslam Enstitüsü öğrencileri, Türkiye'nin Afrin'de terör örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Türk askerleri için dua etti. Fas Kralı 2. Hasan tarafından 1964'te inşa edilen ve Dakar'ın en büyük camisi olan Ulu Cami'de toplanan öğrenciler, Mehmetçik'in harekattan zaferle dönmesi için Fetih Suresi başta olmak üzere Kur'an-ı Kerim'den ayetler okudu ve dua etti.
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