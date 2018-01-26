80 milyon Mehmetçik

BİR KURŞUN DA BENDEN
Kocaeli Derince'de simitçilik yapan Erkan Ayhan, sattığı 2 simitin gelirini Mehmetçik Vakfı'na gönderdi. Ayhan bu süre içinde üzerinde "Bir kurşun da benden kahpelere... Satılan simitler Mehmetçiklerime" yazılı tişörtle satış yaptı.
Adıyaman'da, Türkiye Muharip Gaziler Derneği üyesi 100 gazi "Zeytin Dalı Harekatı"na katılmak için askerlik şubesine dilekçe verdi.
HARÇLIKLARINI GÖNDERDİ
Hatay'ın Payas İlçesi'nde yaşayan 7. sınıf öğrencisi Turgut Ethem Özer, kumbarasında biriktirdiği 100 lirayı Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.
Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'nde bir grup engelli, Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla gönüllü askerlik başvurusunda bulundu.
SENEGAL'DEN DUA VAR
Senega l'in başkenti Dakar'daki İslam Enstitüsü öğrencileri, Türkiye'nin Afrin'de terör örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Türk askerleri için dua etti. Fas Kralı 2. Hasan tarafından 1964'te inşa edilen ve Dakar'ın en büyük camisi olan Ulu Cami'de toplanan öğrenciler, Mehmetçik'in harekattan zaferle dönmesi için Fetih Suresi başta olmak üzere Kur'an-ı Kerim'den ayetler okudu ve dua etti.
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