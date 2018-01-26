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42 milyon 'a

11 haftadır devreden ’yu, ’dan 1 kişi bildi. Süper talihli, 42 milyon liralık rekor ikramiyenin sahibi oldu...

42 milyon Erzincana
Süper Loto'da çekiliş sonuçları dün akşam saat 21.15'te belli oldu, 42 milyon 532 bin 640 lira 20 kuruşluk dev ikramiyeyi Erzincan'da bir kişi bildi. Sonuçların açıklandığı saatlerde 'nun sitesi yoğunluk nedeniyle kilitlendi.


Süper Loto 11 haftadır üst üste devrediyordu. Buna göre 5 bilenler 8 bin 191 lira 90'ar kuruş, 4 bilenler 144 lira 95'er kuruş, 3 bilenler ise 13 lira 25'er kuruş kazandı. Şimdi gözler 'daki süper talihlinin kim olduğuna çevrildi.




42 MİLYONLA NELER ALINIR?
36 bin tane Cumhuriyet Altını
28 tane lüks otomobil
9 tane süper lüks yat
70 bin tane iPhone X
120 kez dünya turu
42 adet lüks yazlık
14 tane lüks villa
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