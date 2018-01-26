Süper Loto'da çekiliş sonuçları dün akşam saat 21.15'te belli oldu, 42 milyon 532 bin640 lira 20 kuruşluk dev ikramiyeyiErzincan'da bir kişi bildi. Sonuçların açıklandığı saatlerde Milli Piyango'nun sitesi yoğunluk nedeniyle kilitlendi.
Süper Loto 11 haftadır üst üstedevrediyordu. Buna göre 5 bilenler 8 bin 191 lira 90'ar kuruş, 4 bilenler 144 lira 95'er kuruş, 3 bilenler ise 13 lira 25'er kuruş kazandı. Şimdi gözler Erzincan'daki süper talihlinin kim olduğuna çevrildi.
42 MİLYONLA NELER ALINIR?
36 bin tane Cumhuriyet Altını
28 tane lüks otomobil
9 tane süper lüks yat
70 bin tane iPhone X
120 kez dünya turu
42 adet lüks yazlık
14 tane lüks villa
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