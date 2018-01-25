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Yavru-ana vatan

Demiray, Barış Harekatı öncesi doğan oğluna, ‘Kıbrıs’ ismini verdi. Vatan aşığı anne oğulun isimlerini duyanlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi...

Yavru-ana vatan
Mersin'de yaşayan anne oğul, isimleriyle hem dikkat çekti hem de gururlandırdı. 89 yaşındaki annenin ismi , oğlununki ise 'tı... Sivas'ta dünyaya gelen 89 yaşındaki Türkiye Demiray, bu ülkede yaşayan herkesin kardeş olduğunu vurguladı. "Babam, Kurtuluş Savaşı öncesinde annemle tanışmış. Annem bana hamileyken savaşa gitmiş. Kendisine söz vermiş, 'Eğer topraklarımız kurtulursa, doğacak çocuğumun ismini Türkiye koyacağım' diye. Babam savaş bittikten sonra gelince, adımı Türkiye koyuyor" diyerek isminin hikayesini anlattı.

DOĞUM LEKESİ BİLE VAR!
Kıbrıs Barış Harekatı öncesi doğduğu için isminin Kıbrıs olduğunu söyleyen Kıbrıs Demiray ise ismiyle gurur duyduğunu vurguladı. Sol kolunda bir de Kıbrıs şeklinde bir doğum lekesi olduğunu belirten oğul Demiray, "Babam arkadaşlarıyla otururken doğduğum haberi geliyor. Gözünüz aydın Türkiye'nin çocuğu oldu diye. O zaman ismi ne olsun diyorlar. Türkiye doğurursa ne olur, Kıbrıs olur diyorlar ve kayıta öyle geçiyorlar" ifadesini kullandı.
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  • 25 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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