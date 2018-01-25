Yavru-ana vatan

Mersin'de yaşayan anne oğul, isimleriyle hem dikkat çekti hem de gururlandırdı. 89 yaşındaki annenin ismi Türkiye, oğlununki ise Kıbrıs'tı... Sivas'ta dünyaya gelen 89 yaşındakiTürkiye Demiray, bu ülkede yaşayan herkesin kardeş olduğunu vurguladı. "Babam, Kurtuluş Savaşı öncesindeannemle tanışmış. Annem bana hamileykensavaşa gitmiş. Kendisine söz vermiş, 'Eğer topraklarımız kurtulursa, doğacak çocuğumun ismini Türkiye koyacağım' diye. Babam savaş bittikten sonra gelince, adımı Türkiye koyuyor" diyerek isminin hikayesini anlattı.
DOĞUM LEKESİ BİLE VAR!
Kıbrıs Barış Harekatı öncesi doğduğu için isminin Kıbrıs olduğunu söyleyen Kıbrıs Demiray ise ismiyle gurur duyduğunu vurguladı. Sol kolunda bir de Kıbrıs şeklinde bir doğum lekesi olduğunu belirten oğul Demiray, "Babam arkadaşlarıyla otururken doğduğum haberi geliyor. Gözünüz aydın Türkiye'nin çocuğu oldu diye. O zaman ismi ne olsun diyorlar. Türkiye doğurursa ne olur, Kıbrıs olur diyorlar ve kayıta öyle geçiyorlar" ifadesini kullandı.
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