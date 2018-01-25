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Son pişmanlık neye yarar

Kızı E.’yı hunharca döven T. T. hakkında 5.5 yıl hapis istendi. Canavar kadının olaydan sonraki ifadesinde ise “Pişmanım. Tedavi olup, kızımı almak istiyorum” dediği öğrenildi

Son pişmanlık neye yarar
Dayakçı anne için 5.5 yıl hapis istendi. Vicdanları yaralayan, yürekleri sızlatan olay, geçen yaz eylül ayında meydana geldi. Zonguldak'ta esnaflık yapan E.T., 2 yaşındaki kızı E.'nin vücudunda morluklar fark etti. Eve gizli kamera yerleştirdi. Daha sonra görüntüleri izledi. Eşi T.'nin, kızını hunharca dövdüğünü öğrendi. Kayıtlarla birlikte mahkemeye gitti. Karısını şikayet etti. Gözaltına alınan canavar kadına savcı, 3 ay evden uzaklaştırma cezası vererek serbest bıraktı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Cumhuriyet Savcısı, T.T., hakkında iddianame hazırladı. Dosyada, T.T.'nin emniyette ve savcılıkta verdiği ifadeleri yer aldı. Buna göre genç kadın, emniyette olayı şu sözlerle anlattı "Sinirlendiğim zaman her annenin çocuğuna uygulayacağı şiddet kadar kızıma vurdum.


Kızıma şiddet uygulamadım. Eşim yavrumu almak ve benden boşanmak için bunları yaptı." Savcılıkta ise "Kızımı dövüp dövmediğini hatırlamıyorum. Görüntülerdeki kişi benim. Tedavi görüp kızımı almak istiyorum. Yaptıklarımdan utanıyorum. Pişmanım" ifadelerini kullandı. Gökçebey Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede T.K., hakkında 'aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğü ihlali' ve 'alt soya karşı kasten yaralama' suçlarından 5.5 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Çiftin boşanma davasının ise önümüzdeki günlerde Çorlu'da görüleceği öğrenildi.
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  • 25 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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