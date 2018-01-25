Kızıma şiddet uygulamadım. Eşim yavrumu almak ve benden boşanmak için bunları yaptı." Savcılıkta ise "Kızımı dövüp dövmediğini hatırlamıyorum. Görüntülerdeki kişi benim. Tedavi görüp kızımı almak istiyorum. Yaptıklarımdan utanıyorum. Pişmanım" ifadelerini kullandı. Gökçebey Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede T.K., hakkında 'aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğü ihlali' ve 'alt soya karşı kasten yaralama' suçlarından 5.5 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Çiftin boşanma davasının ise önümüzdeki günlerde Çorlu'da görüleceği öğrenildi.
Son pişmanlık neye yarar
Kızı E.’yı hunharca döven T. T. hakkında 5.5 yıl hapis istendi. Canavar kadının olaydan sonraki ifadesinde ise “Pişmanım. Tedavi olup, kızımı almak istiyorum” dediği öğrenildi
Kızıma şiddet uygulamadım. Eşim yavrumu almak ve benden boşanmak için bunları yaptı." Savcılıkta ise "Kızımı dövüp dövmediğini hatırlamıyorum. Görüntülerdeki kişi benim. Tedavi görüp kızımı almak istiyorum. Yaptıklarımdan utanıyorum. Pişmanım" ifadelerini kullandı. Gökçebey Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede T.K., hakkında 'aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğü ihlali' ve 'alt soya karşı kasten yaralama' suçlarından 5.5 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Çiftin boşanma davasının ise önümüzdeki günlerde Çorlu'da görüleceği öğrenildi.
Etiketler: Zonguldak
- 25 Ocak 2018, Perşembe
- Gazete
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