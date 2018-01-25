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‘Sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır’

‘Sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır’
, şehitlerine yandı. Afrin'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın acı haberi, memleketi 'yi ağlattı. Şehidin 1 yıl önce evlendiği eşi Birgül Muratdağı, sosyal paylaşım sitesi hesabından "Sahipsiz olan vatanın batması haktır. Sen sahip çıkarsan, bu vatan batmayacaktır" dizelerini paylaştı. Acının diğer adresi ise 'ydı. Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta, evli ve bir çocuk babasıydı. Usta'nın şehadete ermeden önce Antalya'da İngilizce öğretmeni olarak görev yapan eşi Saide Usta'yı telefonla arayarak 2.5 yayındaki kızı Miray'ı sorduğu ve "Hakkınızı helal edin. Miray'ı benim için öp" dediği ortaya çıktı. Öte yandan , iki kahramanın naaşlarına bölgede çatışmaların devam etmesi nedeniyle ulaşılamadığını açıkladı.


Şehit Mehmet Muratdağı ve eşi Birgül Muratdağı
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  • 25 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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