‘Sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır’

Türkiye,şehitlerine yandı.Afrin'de şehit olanPiyade Uzman ÇavuşMehmet Muratdağı'nınacı haberi, memleketiKayseri'yi ağlattı.Şehidin 1 yıl önceevlendiği eşi BirgülMuratdağı, sosyalpaylaşım sitesihesabından "Sahipsizolan vatanın batmasıhaktır. Sen sahipçıkarsan, bu vatanbatmayacaktır"dizelerini paylaştı.Acının diğer adresiise Antalya'ydı. ZeytinDalı Harekatı'ndaşehit olan PiyadeÜsteğmen Oğuz KağanUsta, evli ve bir çocukbabasıydı. Usta'nınşehadete ermeden önceAntalya'da İngilizceöğretmeni olarak görevyapan eşi Saide Usta'yıtelefonla arayarak 2.5yayındaki kızı Miray'ısorduğu ve "Hakkınızıhelal edin. Miray'ıbenim için öp" dediğiortaya çıktı. Öte yandanTSK, iki kahramanınnaaşlarına bölgedeçatışmaların devametmesi nedeniyleulaşılamadığını açıkladı.
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