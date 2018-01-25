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‘Palalı’ya 2’nci kurşun!

‘Palalı’ diye tanınan Sabri Çelebi’nin sahibi olduğu gece kulübüne silahlı saldırı düzenlendi. Bodyguardlardan biri öldü, ikisi yaralandı

‘Palalı’ya 2’nci kurşun!
Taksim gezi olayları döneminde izinsiz gösteri yapan eylemcilere palayla saldırması sonucu kamuoyunda 'Palalı' olarak bilinen Sabri Çelebi'nin sahibi mekana dün gece silahlı saldırı düzenlendi. Motosikletli iki kişi, seyir halinde hızla giderken ateş etmeye başladı. Bodyguardlardan 2'si hafif, 1'i ise başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Saldırganlar kaçtı.


Hastaneye kaldırılan yaralılardan Erkan Kayatekin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mekanın çalışanlarının bilgisine başvuran polis, güvenlik kamera görüntülerini de inceleyerek eşkallerini belirlediği saldırganları yakalama çalışması başlattı. Saldırının mekan sahibi Sabri Çelebi ile husumetli olduğu bazı kişiler arasında yaşanan anlaşmazlıklar neticesinde gerçekleştiği iddia edildi. Çelebi, yaklaşık 2 ay önce de kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucu ayaklarından vurulmuştu.


Soner KOÇER
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  • 25 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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