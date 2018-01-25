‘Palalı’ya 2’nci kurşun!

Taksim gezi olayları döneminde izinsiz gösteri yapan eylemcilere palayla saldırması sonucu kamuoyunda 'Palalı' olarak bilinen Sabri Çelebi'nin sahibi mekana dün gece silahlı saldırı düzenlendi. Motosikletli iki kişi, seyir halindehızla giderken ateş etmeyebaşladı. Bodyguardlardan 2'si hafif, 1'i ise başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Saldırganlar kaçtı.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan Erkan Kayatekin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mekanın çalışanlarının bilgisine başvuran polis, güvenlik kamera görüntülerini de inceleyerek eşkallerini belirlediği saldırganları yakalama çalışması başlattı. Saldırının mekan sahibi Sabri Çelebi ile husumetli olduğubazı kişiler arasında yaşanananlaşmazlıklar neticesindegerçekleştiği iddia edildi. Çelebi, yaklaşık 2 ay önce de kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucu ayaklarından vurulmuştu.
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