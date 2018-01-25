 ;
Yol Durumu
  1. ‘Sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır’
  2. Direk indirdik

Operasyon meşru müdafaa hakkımız

Cumhurbaşkanı, Trump ile telefonda görüştü. Erdoğan, “, terör örgütü PYD’ye silah desteğine son vermeli” dedi

Operasyon meşru müdafaa hakkımız
ABD'nin 'de Türkiye sınırına 30 bin kişilik terör ordusu kurma kararı ve Türkiye'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın ardından ilk liderler arası temas gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Başkanı arasındaki kritik telefon görüşmesi dün gece yapıldı. İki liderin gündeminde Afrin operasyonu, Suriye ve terör örgütü PYD/YPG yer aldı. Erdoğan ile Trump arasındaki görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler ve Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin görüş teatisinde bulunuldu. Cumhurbaşkanı, "Operasyon meşru müdafaa kapsamındadır. Zeytin Dalı ulusal güvenliğimiz için önemli. Terörle mücadelede işbirliği önemli" dedi.

BM KARARLARI UYARINCA...
Erdoğan, 'nin harekatı, uluslararası hukuk temelinde meşru müdafaa hakkı ile Güvenlik Konseyi'nin terörizmle mücadele konusundaki kararları uyarınca gerçekleştirdiğini vurguladı. Görüşmede terörle mücadele çerçevesinde PYD/YPG'ye ABD'nin silah desteğine son vermesi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin güvenlik endişelerini gidermek için birlikte çalışmayı öneren Trump ise Afrin operasyonunun iki ülke arasındaki işbirliğini etkilemesinden kaygı duyduğunu belirtti.

POST-MODERN HAÇLI SEFERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 44'üncü Muhtarlar Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Afrin'i teröristlerden temizlemek için başlatılan 'nın başarıyla sürdüğünü belirtti. "Teröristlerin kökünü kazıyacağız. Bunların birbirinden farkı yok, al PYD'yi vur DEAŞ'a" diyen Erdoğan şöyle devam etti: Bunlar post modern haçlı seferinin iş birlikçileri.
Etiketler: , , , , , ,
  • 25 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar