Operasyon meşru müdafaa hakkımız

ABD'nin Suriye'de Türkiye sınırına30 bin kişilik terör ordusukurma kararı ve Türkiye'ninAfrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nınardından ilk liderler arası temas gerçekleşti.Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABDBaşkanı Donald Trump arasındaki kritiktelefon görüşmesi dün gece yapıldı. İkiliderin gündeminde Afrin operasyonu,Suriye ve terör örgütü PYD/YPG yer aldı.Erdoğan ile Trump arasındaki görüşmede,Suriye'deki son gelişmeler ve Zeytin DalıHarekatı'na ilişkin görüş teatisinde bulunuldu.Cumhurbaşkanı, "Operasyon meşrumüdafaa kapsamındadır. Zeytin Dalıulusal güvenliğimiz için önemli. Terörlemücadelede işbirliği önemli" dedi.
BM KARARLARI UYARINCA...
Erdoğan, Türkiye'nin harekatı, uluslararasıhukuk temelinde meşru müdafaa hakkı ileBM Güvenlik Konseyi'nin terörizmle mücadelekonusundaki kararları uyarınca gerçekleştirdiğinivurguladı. Görüşmede terörle mücadeleçerçevesinde PYD/YPG'ye ABD'nin silahdesteğine son vermesi gerektiğini söyledi.Türkiye'nin güvenlik endişelerini gidermekiçin birlikte çalışmayı öneren Trump ise Afrinoperasyonunun iki ülke arasındaki işbirliğinietkilemesinden kaygı duyduğunu belirtti.
POST-MODERN HAÇLI SEFERİ Cumhurbaşkanı Erdoğan, 44'üncü Muhtarlar Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Afrin'i teröristlerden temizlemek için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıyla sürdüğünü belirtti. "Teröristlerin kökünü kazıyacağız. Bunların birbirinden farkı yok, al PYD'yi vur DEAŞ'a" diyen Erdoğan şöyle devam etti: Bunlar post modern haçlı seferinin iş birlikçileri.
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