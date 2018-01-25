Mankafa eleştirisi

CHP'de 36. Kurultay hareketliliği devam ederken, Ümit Kocasakal'ın ardından Yalova Milletvekili Muharremİnce de Genel Başkanlığa aday oldu. Bir televizyon programına katılan Muharrem İnce, "Kılıçdaroğlu'nunneyini beğenmiyorsunuz?" sorusuna, "Kendime mankafadedirtmezdim" şeklinde cevap verdi. Kılıçdaroğlu'nun başkanlık için zorla imza topladığını söyleyen İnce, şu ifadeleri kullandı: Bu kabul edilemez. Delegelere baskı yapıyorlar. 2019'u kaybettiğimizde hemen hemen her şeyimizi kaybetmiş olacağız. Kaybeden değişmezse kazanan da değişmez. Kazananı değiştirmek istiyorsanız önce kaybedeni değiştirmelisiniz.
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