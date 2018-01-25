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Mankafa eleştirisi

Kongresi için adaylığını açıklayan , CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘mankafa’ eleştirisinde bulundu: Ben Kılıçdaroğlu gibi kendime mankafa dedirtmem...

Mankafa eleştirisi
CHP'de 36. Kurultay hareketliliği devam ederken, Ümit Kocasakal'ın ardından Yalova Milletvekili Muharrem İnce de Genel Başkanlığa aday oldu. Bir televizyon programına katılan , "Kılıçdaroğlu'nun neyini beğenmiyorsunuz?" sorusuna, "Kendime mankafa dedirtmezdim" şeklinde cevap verdi. Kılıçdaroğlu'nun başkanlık için zorla imza topladığını söyleyen İnce, şu ifadeleri kullandı: Bu kabul edilemez. Delegelere baskı yapıyorlar. 2019'u kaybettiğimizde hemen hemen her şeyimizi kaybetmiş olacağız. Kaybeden değişmezse kazanan da değişmez. Kazananı değiştirmek istiyorsanız önce kaybedeni değiştirmelisiniz.
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  • 25 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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