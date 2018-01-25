Made in Rize

Karadeniz insanı, her daim ilginç mimari fikirleriyle ön plana çıktı. Son yaptığı ile Japon mimarların tahtını salladı. Rizeli bir müteahhit, Japonya'nın Osaka kentinde bulunan ve içinden otoban geçen rezidanstan ilham aldı. Esentepe Köyü'nde arazi sıkıntısı nedeniyle yapılacak cami ve Kur'an Kursu'nu altından yol geçecek şekilde planladı. Cami imamı Orhan Büyük, "Zaman zaman ziyarete gelenlerin dikkatini çekiyor ve bol bol resimlerini çekiyorlar" ifadesini kullandı.
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