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İthal dehşet

’da Afgan koca, eşini başına demirle vurduktan sonra iple boğarak öldürdü. Katil zanlısı ’da yakalandı...

İthal dehşet
Kadın cinayetlerine bir yenisi eklendi. Afgan koca, eşini hunharca katletti. Olay 'da meydana geldi. uyruklu Muhamadolla R. (26) iki yıllık eşi Elham A.'yı (27) çıkan tartışma sonucu vahşice öldürdü. Katledilen kadının Avusturya'da yaşayan annesi Rovgıa J. 19 Ocak günü 'kızıma ulaşamıyorum' diye polise başvurdu. Rovgıa J. "Viyana'da yaşıyorum. 2 gün önce kendisini Hamza olarak tanıtan biri 'damadın kızını öldürdü' dedi ve telefonu kapattı. Kızım Sultangazi'de oturuyor ama evini bilmiyorum. Hayatında endişe ediyorum " dedi. Emniyet güçleri harekete geçti. Ekipler, katil kocanın 'a kaçtığını tespit etti. Evde ise Elham A.'nın cesedi evde bulundu. Talihsiz kadının başına demir çubukla vurulduktan sonra iple boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Muhamadolla R. 23 Ocak günü Van'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Katil zanlısı, "2 yıldır evliyiz. Karımla aramızda tartışma yaşandı. Bana tokat atınca aramızda kavga çıktı. Bende gelişigüzel vurdum ona. " diye konuştu. Cani tutuklandı.


Yunus Emre KAVAK
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  • 25 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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