İthal dehşet

Kadın cinayetlerine bir yenisi eklendi. Afgan koca, eşini hunharca katletti. Olay İstanbul'da meydana geldi. Afganistan uyruklu Muhamadolla R. (26) iki yıllık eşi Elham A.'yı (27) çıkan tartışma sonucu vahşice öldürdü. Katledilen kadının Avusturya'da yaşayan annesi Rovgıa J. 19 Ocak günü 'kızıma ulaşamıyorum' diye polise başvurdu. Rovgıa J. "Viyana'dayaşıyorum. 2 gün önce kendisini Hamzaolarak tanıtan biri 'damadın kızınıöldürdü' dedi ve telefonu kapattı.Kızım Sultangazi'de oturuyor amaevini bilmiyorum. Hayatında endişeediyorum " dedi. Emniyet güçleri harekete geçti. Ekipler, katil kocanın Van'a kaçtığını tespit etti. Evde ise Elham A.'nın cesedievde bulundu. Talihsiz kadının başınademir çubukla vurulduktan sonra ipleboğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Muhamadolla R. 23 Ocak günü Van'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Katil zanlısı, "2 yıldır evliyiz. Karımla aramızdatartışma yaşandı. Bana tokat atıncaaramızda kavga çıktı. Bende gelişigüzelvurdum ona. " diye konuştu. Cani tutuklandı.
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