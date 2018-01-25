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Direk indirdik

Yıldırım hızıyla 'e giren , stratejik tepeleri tek tek ele geçirdi. Terör örgütü YPG'nin paçavralarını indirip Türk bayrağını çekti.

Direk indirdik
Zeytin Dalı Harekatı, 5. günde tüm hızıyla devam etti. Dört koldan kuşatılan 'deki terörist mevzileri bir bir temizlendi. ve 8 şehit verdi ama 268 haini de etkisiz hale getirdi. ATAK helikopterleri operasyonda ilk kez kullanılırken Burseya Dağı'na sızmaya kalkışan 8 terörist imha edildi. 7 noktada iletişim kuleleri ele geçirildi. Hepsine Türk bayrağı çekildi.


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  • 25 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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