Direk indirdik

Zeytin Dalı Harekatı, 5. günde tüm hızıyla devam etti. Dört koldan kuşatılan Afrin'deki terörist mevzileri bir bir temizlendi. Mehmetçik ve ÖSO 8 şehit verdi ama 268 haini de etkisiz hale getirdi. ATAK helikopterleri operasyonda ilk kez kullanılırken Burseya Dağı'na sızmaya kalkışan 8 terörist imha edildi. 7 noktada iletişim kuleleri ele geçirildi. Hepsine Türk bayrağı çekildi.
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