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Camiye alçak saldırı

Camiye alçak saldırı
Afrin'deki terör örgütü / mevzilerinden ateşlenen roket, akşam namazı kılınırken Kilis'in tarihi Çalık Camii'ne isabet etti. Kubbesi yıkılan camide can pazarı yaşandı. Hain saldırıda Suriyeli Tarık Tabak ile Muzaffer Aydemir şehit olurken, 11 kişi de yaralandı. Camiye 100 metre uzaklıktaki Kazım Karabekir Mahallesi'ne de bir roket düştü. Bu saldırıda ise 4'ü çocuk 5 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.
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  • 25 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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