Camiye alçak saldırı

Afrin'deki terör örgütü PKK/YPG mevzilerinden ateşlenen roket, akşam namazı kılınırken Kilis'in tarihi ÇalıkCamii'ne isabet etti. Kubbesiyıkılan camide can pazarı yaşandı. Hain saldırıda SuriyeliTarık Tabak ile MuzafferAydemir şehit olurken, 11 kişi de yaralandı. Camiye 100 metre uzaklıktaki Kazım Karabekir Mahallesi'ne de bir roket düştü. Bu saldırıda ise 4'ü çocuk 5kişi dumandan etkilenerekhastaneye kaldırıldı.
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