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Acı kayıp!

Acı kayıp!
Isparta'da dün, Oğuz Volkan Kaplan (25) ile Süleyman Ergin'in (27) bulunduğu motosiklet kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Sağlık ekipleri iki arkadaşını hayatını kaybettiğini belirlerdi. Oğuz Volkan Kaplan'ın SDÜ Ziraat Fakültesi Zooteknoloji Bölümü son sınıf öğrencisi ve Redline Motosiklet Kulübü'nün başkanı olduğu, Süleyman Ergin'in ise bir eğlence mekanında güvenlik görevlisi olarak çalıştığı belirtildi. Gençlerin ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. SDÜ'nün resmi internet sitesinde Oğuz Volkan Kaplan için taziye mesajı yayımlandı. Mesajda, "Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi son sınıf öğrencisi Oğuz Volkan Kaplan geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
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  • 25 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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