Acı kayıp!

Isparta'da dün, OğuzVolkan Kaplan (25) ileSüleyman Ergin'in (27)bulunduğu motosiklet kontroldençıkarak yol kenarındakielektrik direğine çarptı. Sağlıkekipleri iki arkadaşını hayatınıkaybettiğini belirlerdi. OğuzVolkan Kaplan'ın SDÜ ZiraatFakültesi Zooteknoloji Bölümüson sınıf öğrencisi ve RedlineMotosiklet Kulübü'nünbaşkanı olduğu, SüleymanErgin'in ise bir eğlence mekanındagüvenlik görevlisi olarakçalıştığı belirtildi. Gençlerinölüm haberi sevenleriniyasa boğdu. SDÜ'nün resmiinternet sitesinde Oğuz VolkanKaplan için taziye mesajıyayımlandı. Mesajda, "SüleymanDemirel ÜniversitesiZiraat Fakültesi son sınıföğrencisi Oğuz Volkan Kaplangeçirdiği trafik kazasısonucu hayatını kaybetti.Öğrencimize Allah'tan rahmet,ailesi ve yakınlarınabaşsağlığı diliyoruz" ifadelerineyer verildi.
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